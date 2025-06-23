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Общество

В Джалал-Абаде построят спортивный комплекс «Арена» на 5 тысяч 200 мест

В Джалал-Абаде построят современный спортивный комплекс «Арена» на 5 тысяч 200 мест. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в закладке капсулы под его строительство.

Новый объект возводится на месте бывшего рынка «Айти». Он будет многофункциональным и со всеми условиями для международных турниров и тренировок. Здание будет состоять из трех блоков — большой спортивной площадки, бассейна олимпийского стандарта, также предусмотрена парковка на 200 мест.

Стоит отметить, что в этом году в преддверии Дня независимости в Джалал-Абаде сдали в эксплуатацию Академию бокса, а также идет реконструкция ряда других спортивных объектов. Все эти работы ведутся по поручению главы государства Садыра Жапарова и под контролем Камчыбека Ташиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333685/
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