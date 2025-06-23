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Общество

Капитальный ремонт школы в селе Сакалды проведут за 53,4 миллиона сомов

Капитальный ремонт школы в селе Сакалды Ноокенского района проведут за 53,4 миллиона сомов. Джалал-Абадское областное управление капстроительства объявило соответствующий тендер, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что школа № 10 рассчитана на 640 ученических мест.

В процедуре закупки определена сумма, предусмотренная на выполнение работ. Она составляет 53,4 миллиона сомов и будет выделена из республиканского бюджета.

Предложения подрядчиков принимаются до 4 июля 2025 года.

Срок выполнения строительных работ — восемь месяцев со дня подписания контракта при условии своевременного финансирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333674/
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