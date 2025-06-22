10:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля

Полнометражный художественный фильм «Кара Кызыл Сары» («Черный, красный, желтый») режиссера Актана Арым Кубата получил главную награду 27-го Шанхайского международного кинофестиваля — «Золотой кубок». Об этом сообщается на сайте кинофорума.

В центре фильма история ткачихи, чьи ковры отражают жизнь тех, для кого они созданы. В ее руках ковры становятся зеркалами судеб своих владельцев. История ее любви происходит на фоне распада СССР, когда изменения претерпевал не только политический строй, но и духовность, а чувства были обострены, рассказал журналистам режиссер.

Фильм «Кара Кызыл Сары» создан Национальной киностудией «Кыргызфильм» по мотивам новелл писательницы Топчугул Шайдуллаевой. Съемки проходили в Баткенской области.

В основной части конкурсной программы Шанхайского международного кинофестиваля участвовали 12 полнометражных фильмов: «После тумана» Мириам Херд (Чили, Великобритания, Франция), «Черный, красный, желтый» Актана Арым Кубата (Киргизия), «Циклон» Флавии Каштру (Бразилия), «Сын моего отца» Цю Шэна (Китай, Франция), «Потеря равновесия» Корека Бояновского (Польша), «Луиза» Юлии Реслер (Германия), «Сумасшедшее лето» Цао Баопина (Китай), «Перерождение» Сантьяго Эстевеса (Аргентина, Испания, Чили), «Запах воспоминаний» (Бразилия), «Конец долгих ночей» Ван Туна (Китай), «Вы верите в ангелов, мистер Дровак?» Николаса Штайнера (Германия) и «На летнем песке» режиссера Синъя Тамада (Япония).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333671/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Объявлены победители третьего Бишкекского международного кинофестиваля
Оргкомитет кинофестиваля в Бишкеке получил выговор за блогера в пикантном платье
Кинофестиваль в Бишкеке: на «небесной дорожке» — звезды со всего мира
Известный актер Доминик Уэст — гость Бишкекского международного кинофестиваля
В Бишкеке пройдет третий международный кинофестиваль
Фильм из Кыргызстана покажут на Шанхайском международном кинофестивале
Кыргызский режиссер Алмаз Кособаев получил признание на британском кинофестивале
Гран-при получил фильм кыргызстанского режиссера на фестивале в Германии
Победитель премии Евразийской киноакадемии получит $1 миллион
Форум «Умут». Гульбара Толомушова рассказала о предстоящих кинопоказах
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на&nbsp;19-22 июня Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
Граждан призывают принять меры по&nbsp;защите своего имущества во&nbsp;время отпусков Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков
В&nbsp;Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
22 июня, воскресенье
10:43
Война на Ближнем Востоке: Что сказал президент США в своем обращении к нации Война на Ближнем Востоке: Что сказал президент США в св...
10:25
Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля
10:22
Молодежная сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с командой Индии
10:00
В Бишкеке в начале недели дожди не ожидаются. Прогноз погоды на 23-25 июня
09:44
На трассе Алматы — Бишкек в крупной автоаварии погибли пять человек