Фильм из Кыргызстана удостоен главной награды Шанхайского кинофестиваля

Полнометражный художественный фильм «Кара Кызыл Сары» («Черный, красный, желтый») режиссера Актана Арым Кубата получил главную награду 27-го Шанхайского международного кинофестиваля — «Золотой кубок». Об этом сообщается на сайте кинофорума.

В центре фильма история ткачихи, чьи ковры отражают жизнь тех, для кого они созданы. В ее руках ковры становятся зеркалами судеб своих владельцев. История ее любви происходит на фоне распада СССР, когда изменения претерпевал не только политический строй, но и духовность, а чувства были обострены, рассказал журналистам режиссер.

Фильм «Кара Кызыл Сары» создан Национальной киностудией «Кыргызфильм» по мотивам новелл писательницы Топчугул Шайдуллаевой. Съемки проходили в Баткенской области.

В основной части конкурсной программы Шанхайского международного кинофестиваля участвовали 12 полнометражных фильмов: «После тумана» Мириам Херд (Чили, Великобритания, Франция), «Черный, красный, желтый» Актана Арым Кубата (Киргизия), «Циклон» Флавии Каштру (Бразилия), «Сын моего отца» Цю Шэна (Китай, Франция), «Потеря равновесия» Корека Бояновского (Польша), «Луиза» Юлии Реслер (Германия), «Сумасшедшее лето» Цао Баопина (Китай), «Перерождение» Сантьяго Эстевеса (Аргентина, Испания, Чили), «Запах воспоминаний» (Бразилия), «Конец долгих ночей» Ван Туна (Китай), «Вы верите в ангелов, мистер Дровак?» Николаса Штайнера (Германия) и «На летнем песке» режиссера Синъя Тамада (Япония).