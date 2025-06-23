В Кыргызстане объявлен отбор на IV международный фестиваль «Мейкин Азия». Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

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IV Иссык-Кульский международный фестиваль исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на побережье.

Прием заявок открыт до 4 июля 2025 года. Все желающие профессиональные и популярные исполнители могут направить заявки на электронную почту: meikin.asia.minculture@mail.ru.

Кандидат должен быть популярным исполнителем в Кыргызстане, иметь международные музыкальные награды и выступать с песней продолжительностью не более 4 минут. Исполнение — только вживую, язык исполнения — любой. Возраст участника — от 18 лет.

Фестиваль «Мейкин Азия» служит культурным мостом между народами, продвигает музыкальное наследие, таланты и общие ценности, объединяя прошлое и настоящее на берегу Иссык-Куля, отметили в ведомстве.