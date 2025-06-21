Создана петиция за сохранение здания Музыкального училища имени Куренкеева

Создана петиция за сохранение здания Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева.

В ней отмечается, что училище является единственным заведением уровня среднего специального образования в Бишкеке, где более полувека подготавливали и выпускали профессиональных музыкантов: концертмейстеров, музыкальных педагогов, артистов народных и симфонических оркестров, академических и народных хоров, эстрадных исполнителей, которые представляют нашу страну на самом высоком уровне.

Среди тех, кто закладывал и развивал традиции национального музыкального образования Кыргызской Республики, — знаменитые личности: Абдылас Малдыбаев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, а также многие другие выдающиеся музыканты и преподаватели, чья деятельность сформировала музыкальную культуру КР.

Музучилище в 2024 году успешно прошло аттестацию (действительную пять лет), подтвердив соответствие всем необходимым стандартам, и президент подписал указ о присвоении заведению статуса «национального» за значительный вклад в совершенствование среднего специального музыкального образования.

По мнению авторов петиции, уничтожение здания музучилища приведет к невосполнимой утрате:

— архитектурного и исторического наследия Бишкека;

— уникальной дорогостоящей акустики учебных классов и залов, заложенной специалистами в проект при строительстве;

— уникального музыкального оборудования и инструментов и, главное, дорогостоящих старых роялей, которые могут быть безвозвратно повреждены при транспортировке во временное помещение;

— коллекций и учебных материалов библиотеки.

«Вызывает серьезную обеспокоенность то, что здание для переезда и временного размещения училища не приспособлено и неподготовлено для целей музыкального обучения, а студентам предложено завершить свои дела к 23 июня, что ставит под угрозу срыва качественный учебный год», — говорится в петиции.

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Ее авторы надеются на то, что Садыр Жапаров поддержит их главную просьбу — сохранить здание музучилища, отремонтировать его и построить рядом с ним второе современное здание с общежитием, репетиционными классами и концертными залами.

Это позволит продолжить обучение студентов в нем без переезда в здание временного размещения без нарушения учебного процесса.

На данный момент петицию подписали около 600 человек.