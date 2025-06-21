19:45
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Создана петиция за сохранение здания Музыкального училища имени Куренкеева

Создана петиция за сохранение здания Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева.

В ней отмечается, что училище является единственным заведением уровня среднего специального образования в Бишкеке, где более полувека подготавливали и выпускали профессиональных музыкантов: концертмейстеров, музыкальных педагогов, артистов народных и симфонических оркестров, академических и народных хоров, эстрадных исполнителей, которые представляют нашу страну на самом высоком уровне.

Среди тех, кто закладывал и развивал традиции национального музыкального образования Кыргызской Республики, — знаменитые личности: Абдылас Малдыбаев, Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, а также многие другие выдающиеся музыканты и преподаватели, чья деятельность сформировала музыкальную культуру КР.

Музучилище в 2024 году успешно прошло аттестацию (действительную пять лет), подтвердив соответствие всем необходимым стандартам, и президент подписал указ о присвоении заведению статуса «национального» за значительный вклад в совершенствование среднего специального музыкального образования.

По мнению авторов петиции, уничтожение здания музучилища приведет к невосполнимой утрате:

— архитектурного и исторического наследия Бишкека;
— уникальной дорогостоящей акустики учебных классов и залов, заложенной специалистами в проект при строительстве;
— уникального музыкального оборудования и инструментов и, главное, дорогостоящих старых роялей, которые могут быть безвозвратно повреждены при транспортировке во временное помещение;
— коллекций и учебных материалов библиотеки.

«Вызывает серьезную обеспокоенность то, что здание для переезда и временного размещения училища не приспособлено и неподготовлено для целей музыкального обучения, а студентам предложено завершить свои дела к 23 июня, что ставит под угрозу срыва качественный учебный год», — говорится в петиции.

Читайте по теме
Снос Музучилища: кто построит новое здание и где будут учиться студенты

Ее авторы надеются на то, что Садыр Жапаров поддержит их главную просьбу — сохранить здание музучилища, отремонтировать его и построить рядом с ним второе современное здание с общежитием, репетиционными классами и концертными залами.

Это позволит продолжить обучение студентов в нем без переезда в здание временного размещения без нарушения учебного процесса.

На данный момент петицию подписали около 600 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333633/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
В конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая Кыргызстан
Участники всемирно известной K-pop-группы BTS завершили службу в армии
Снос Музучилища: кто построит новое здание и где будут учиться студенты
Метал-группа об участии в фестивале и планах написать песню на кыргызском языке
Снос здания Музучилища имени Куренкеева. Студенты не знают, где будут учиться
Оркестру училища имени Ниязалы в Оше передали в дар музыкальные инструменты
Отличная новость: Moby выложил в интернет 500 новых бесплатных треков
Музыкант из Испании запишет треки с кыргызстанскими коллегами
Бишкекчане требуют урегулировать цены на аренду жилья. Запущена петиция
Стали известны победители премии в области музыки «Грэмми»
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на&nbsp;19-22 июня Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
21 июня, суббота
19:40
Создана петиция за сохранение здания Музыкального училища имени Куренкеева Создана петиция за сохранение здания Музыкального учили...
19:30
Личинки мух из глаза ребенка удалили врачи детской больницы в Бишкеке
19:24
Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
19:00
Новая дорога на улице Щорса в Бишкеке готова и открыта для движения
18:30
22 июня: где в Бишкеке отключат свет