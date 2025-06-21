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Общество

Миграция. В КР за оставление детей без назначения опекуна намерены штрафовать

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики вынесен на общественное обсуждение.

В частности, Кодекс о детях дополняют понятиями «дети трудящихся — мигрантов» и «дети — жертвы торговли людьми».

Согласно поправкам, родители будут обязаны извещать уполномоченный орган по защите детей о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица.

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Иначе будет грозить штраф — 12 тысяч сомов.

Статью 102 Кодекса о правонарушениях предлагают дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а также оставление детей более чем на 30 дней без назначения опекуна и попечителя и без уведомления об этом территориального подразделения уполномоченного органа по защите детей влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 120 расчетных показателей».

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в ходе подворовых обследований за 2024 год выявлено 56 тысяч 783 семьи трудовых мигрантов, детей трудовых мигрантов — 94 тысячи 572.

При этом почти 54 тысячи детей находились у родственников без оформления опеки.

«Де-юре родственники не несут ответственности за дальнейшую жизнь детей. Встречаются случаи, когда дети трудовых мигрантов испытывают психологические и эмоциональные трудности в связи с отсутствием родительской любви и заботы, несмотря на то, что находятся в семейном окружении. Среди детей трудовых мигрантов выявляются дети, не посещающие общеобразовательные, медицинские учреждения и не получающие гарантированные государством услуги. Порой таким детям требуются психологическая поддержка и помощь», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333611/
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