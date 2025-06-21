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Общество

Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь

Проект постановления кабинета министров «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха» вынесен на общественное обсуждение.

Документом устанавливается с 1 сентября 2025 года запрет на ввоз, продажу, хранение и использование на территории Чуйской области и Бишкека россыпного угля фракцией 0-13 миллиметров.

Исключение — поставки на теплоснабжающие предприятия и промышленные объекты.

Постановление направлено на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, вызванного использованием россыпного угля, который выступает одним из источников выбросов вредных веществ, включая твердые частицы (PM2.5), оксиды серы и азота.

«Загрязнение воздуха, вызванное сжиганием россыпного угля, имеет серьезные последствия для здоровья населения и негативное воздействие на экологическую ситуацию в столице. Высокие уровни PM2.5 ассоциируются с ростом респираторных и сердечно-сосудистых патологий», — отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В справке-обосновании говорится, что Бишкек сталкивается с серьезной проблемой смога, особенно зимой, когда частные дома используют уголь для отопления. По последним исследованиям, около 40 процентов смога вызвано бытовым сжиганием угля (с высоким содержанием серы), что усугубляется неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими слабому перемешиванию воздушных масс.

По данным Минприроды, в столице и Чуйской области отапливаются углем преимущественно с угольного месторождения Кара-Кече, который имеет высокую зольность.

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«Уголь с высокой зольностью часто имеет более низкую калорийность на единицу массы. Это не только увеличивает затраты на топливо, но и повышает объем образующихся отходов (золы). Все это приводит к неполному сгоранию и повышенным выбросам загрязнителей в атмосферу. Мелкие фракции легче образуют пыль при хранении, транспортировке и использовании, что усугубляет загрязнение воздуха. Кроме того, фасовка такого угля в городе создает дополнительную пыль, что ухудшает экологическую ситуацию», — поясняют в ведомстве.

Уточняется, что проект не вводит новых норм регулирования, поэтому анализ регулятивного воздействия не требуется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333599/
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