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Общество

Особый статус для кыргызов. В Госдуме ответили на заявление Темира Сариева

Заявление главы Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темира Сариева о предоставлении кыргызским гражданам «особого статуса» в РФ вызвало реакцию российских властей и СМИ. Данную инициативу он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выступая на сессии «Россия — Кыргызстан».

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Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев

«Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами. Если вспомнить Великую Отечественную войну, именно Панфиловская дивизия защитила Москву, и это был переломный момент. Когда началась СВО, Кыргызстан одним из первых протянул руку, не побоялся. Это побуждает Россию считать Кыргызстан самым надежным партнером», — заявил Темир Сариев.

Однако в Госдуме России не поддержали инициативу. Как передает портал «Лента.ру» председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул: «Не может быть такого, чтобы только для граждан одной республики, в данном случае Кыргызстана, устанавливался какой-то отдельный особый статус. Это невозможно и с юридической, и с политической точки зрения. Участие в Великой Отечественной войне — не основание для подобного решения».

Леонид Калашников добавил, что «особые отношения» с Кыргызстаном уже выстроены в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где граждане республики пользуются упрощенным режимом трудоустройства и другими привилегиями.

Российские издания, в том числе «Газета.ru», RT и МК, напомнили, что такие заявления звучат на фоне общей поддержки интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, но правовой механизм «особого статуса» для отдельных национальностей отсутствует.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333543/
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