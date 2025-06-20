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Общество

Фарфоровую остановку у парка «Ала-Арча» снесли на глазах автора проекта

Фарфоровой автобусной остановки у въезда в национальный парк «Ала-Арча» больше не существует. Об этом в соцсетях рассказала кыргызстанка Ирина Текутьева.

По ее словам, конструкцию демонтировали на глазах ее автора — архитектора Рашиды Кузьменко. Об этом никто не предупреждал.

История оказалась неожиданно личной. В мае этого года Рашида приехала в «Ала-Арчу», чтобы совершить восхождение, и случайно стала свидетелем сноса остановки, которую считала одной из самых удачных своих работ.

Остановку возвели в 1992 году. В то время Кузьменко работала в дорожно-строительном кооперативе и разрабатывала эскизы остановок по всей республике. Отличительной чертой объекта стали узоры из битой керамики — самого доступного материала на тот момент.

По словам архитектора, керамику везли с кирпичного завода в Бишкеке, а фарфор — с Капчагая, в том числе бракованные пиалы и блюдца с казахстанского завода. Посуду для мозаики били вручную прямо на месте.

«Перед тем, как бить, рабочие вытаскивали из груды целые предметы — так у многих появились сервизы дома. Я сама сохранила солонку — она у меня до сих пор», — вспоминает Рашида Кузьменко.

Остановка прослужила более 30 лет и была примером уникального декоративного подхода в архитектуре постсоветского периода.

Снос остановки расстроил автора, но, как отметила Кузьменко, гораздо сильнее ее тревожат изменения, которые происходят с самим национальным парком «Ала-Арча».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333538/
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