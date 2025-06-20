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Общество

Туман на автодороге Бишкек — Ош. Водителей просят соблюдать меры безопасности

В связи с резким изменением погодных условий на автодороге Бишкек — Ош наблюдается туман. В связи с этим УОБДД Чуйской области просит водителей строго соблюдать меры безопасности на дороге, сообщила пресс-служба ведомства.

«Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области призывает водителей и пешеходов строго соблюдать все меры безопасности на дороге, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не выезжать на встречную полосу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав ГУОБДД Чуйской области несет службу на автодороге Бишкек — Ош.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333520/
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