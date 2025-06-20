В связи с резким изменением погодных условий на автодороге Бишкек — Ош наблюдается туман. В связи с этим УОБДД Чуйской области просит водителей строго соблюдать меры безопасности на дороге, сообщила пресс-служба ведомства.

«Управление по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области призывает водителей и пешеходов строго соблюдать все меры безопасности на дороге, соблюдать дистанцию между транспортными средствами и не выезжать на встречную полосу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав ГУОБДД Чуйской области несет службу на автодороге Бишкек — Ош.