Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и концерты

Театры

21 июня. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

21 июня. Спектакль «Звездные кочевники»

Cпектакль-странствие о памяти, времени и пути человека. Новая постановка независимого театра «Место Д... » — философско-поэтическая история о том, как прошлое и будущее переплетаются в поиске смысла и памяти. Работа создана в сотрудничестве с режиссерами из Германии — Данилой Корогодским и Эберхардом Келером.

«Театр 705», 19.00.

22 июня. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

21-22 июня. Постоянные выставки музея Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00. 3-23 июня. Выставка Алексея Нольфина Экспозиция посвящена юбилею известного забайкальского художника Алексея Нольфина (масляная живопись, акварель). «Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00. Концерты, фестивали, выступления 22 июня. Аудиоспектакль «Дух города» Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города. Сквер имени Максима Горького, 13.00. 21 июня. Malibu show Главное хип-хоп событие лета. На сцене выступят артисты новой волны, диктующие стиль и звучание 2025-го. Бар «Сфера», 22.00. 22 июня. jinalike.fest Бишкек впервые примет масштабный музыкальный фестиваль с участием топовых артистов Центральной Азии. Гольф-клуб «Кленовый лист», 16.00. Лекции, мастер-классы 21 июня. Лекция по истории мирового искусства Вас ждет лекция об искусстве XXI века. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00. 21 июня. Мастер-класс по живописи Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0557555025. «Галерея М», 12.00. 21 июня. Вечер настольных игр Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. ololoPlanet, 18.30. 21-22 июня. Мастер-классы В субботу участники создадут лухтаки — традиционную таджикскую куклу. В воскресенье состоится мастер-класс по импровизации — для тех, кто хочет быть увереннее и свободнее. Регистрация по телефону 0551266144. КЦ Dari, 18.00.

Для детей 21 июня. Азотное шоу Это не просто веселое шоу, это настоящее научное приключение для детей и взрослых. Регистрация по телефону 0551266144. КЦ Dari, 14.00. 21 июня. М астер-класс «Роспись шопперов» Каждый ребенок сможет принять участие и создать свой креативный шоппер своими руками. ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00. 21-22 июня. Спектакли «Амалкөй Куйручук» и «Карлик нос» В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом. Ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук. История Карлика Носа и его подруги Мими — это история воспитания чувств, рассказ о том, как невзгоды и страдания закаляют душу, раскрывая в ней глубины человечности. Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

21-22 июня. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма» Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие — куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко — куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не плану. Мы познакомим ваших детей с животными и их звуками, овощами и фруктами, привьем любовь к труду и расскажем о важности помогать друг другу.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

21-22 июня. Каникулы в музее

Образовательно-игровой проект для детей и подростков 7-17 лет. Интеллектуальные игры, интерактивные взаимодействия во время прохождения программ, расширяют мысли и дают ход креативности. Мы раскрываем «глаза» на прошлое в будущем, помогаем раскрыть крылья сегодня. Запись по телефону 0700900331.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00–14.00 (7–11 лет), 15.00–18.00 (12–17 лет).