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Общество

В 2025 году в Бишкеке отремонтируют 13 тысяч погонных метров тротуаров

По линии Бишкекасфальтсервиса в этом году отремонтируют 17,6 тысячи погонных метров дорог и примерно 13 тысяч погонных метров тротуаров. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

По его словам, в столице, помимо департамента, работы по ремонту и строительству новых дорог выполняет также МП «Бишкекасфальтсервис». Заказчиком являются муниципальные администрации города.

«Именно это предприятие занимается в основном второстепенными и внутридворовыми улицами. В этом направлении работы ведутся каждый год. МП также проводит ямочный ремонт, обновляет дорожные знаки и разметку», — сказал Азамат Осмоналиев.

Отметим, что несколько радиослушателей волнует ремонт тротуаров.

«Ремонт автодорог в Бишкеке — это хорошо, но и о пешеходах тоже надо позаботиться. И еще разметка на некоторых перекрестках потеряла свой вид, ее практически не видно в дневное время», — сообщил один горожанин. «Когда ремонтируют дорогу, в смету входят и тротуары? На бульваре Молодой Гвардии открыли дорогу, но тротуары не тронуты», — заметила другая жительница.

«По тротуарам работы всегда велись и будут вестись, поскольку основная часть населения — не водители, а пешеходы», — подчеркнул Азамат Осмоналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333509/
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