Бишкекчане переживают по поводу строительства эстакадного моста

Проектно-изыскательные работы по строительству эстакадного моста на пересечении улицы Фучика и проспекта Жибек Жолу еще не завершены. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев.

Одна из радиослушательниц выразила опасения по поводу предстоящего строительства. «Мы переживаем и хотели бы знать, когда и что будет строиться», — сказала она.

«Пока проектирование не закончится, мы не сможем точно сказать, какие участки улиц или строения подпадут под строительство. Только после завершения проектно-изыскательных работ и прохождения госэкспертизы точно станет ясно, как будет проходить дорога. До конца 2025 года, думаю, проектирование закончится. Мы все это объявим через СМИ, и все узнают. Здесь никакой секретной информации нет», — ответил Азамат Осмоналиев.

Он отметил, что проектно-изыскательные работы проводятся за счет местного бюджета, а строительство эстакадных мостов запланировано за счет грантовых средств КНР.

Проект реализуется для решения проблемы транспортных заторов.