В Ак-Суу завод по переработке пластика простаивает из-за равнодушия чиновников

В селе Ак-Суу Ак-Суйского района Иссык-Кульской области местный предприниматель построил малый завод по переработке пластика. Но из-за нехватки объема пластикового мусора предприятие простаивает. Об этом во время пресс-тура, организованного Минприроды, рассказал гендиректор компании Канат Тойчубеков.

По его словам, в ближайшем городе Караколе и близлежащих селах не организована система сбора пластиковых отходов. Даже если люди будут сортировать отдельно пластиковые отходы, говорит предприниматель, они будут попадать на свалки, так как нет отдельной техники для их вывоза.

«Пластиковых отходов в регионе много, есть большие городские свалки. Мы хотели организовать сортировку на месте свалок. Но городские власти тянут с этим вопросом», — рассказал 24.kg инженер компании.

Канат Тойчубеков отметил, что продавцы пластиковых отходов просят за продукцию высокую цену, что не под силу компании.

«Мы также покупаем пластиковые отходы по цене 15 сомов за килограмм. За 10 дней мы смогли собрать 10 тонн», — сказал Канат Тойчубеков.

В настоящее время завод планирует начать запуск предприятия. Но чтобы оно работало стабильно, требуется от 250 до 400 килограммов пластиковых отходов в час.

«Мы обращались в мэрию Каракола, другим чиновникам, но в ответ они просят подождать, а вопрос в итоге не решается», — отметил Канат Тойчубеков.

Чтобы самим собирать пластик, они закупили 300 единиц объемных мусорных корзин. Однако из-за того, что не все готовы следить за их сохранностью, во многих местах ставить их невозможно.