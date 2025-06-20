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Общество

Энергокомпаниям Кыргызстана передана новая спецтехника

В рамках реформ, проводимых Министерством энергетики, за последние три года в энергетической отрасли происходят значительные изменения и обновления. Одним из направлений этих обновлений являются расширение автопарка и обеспечение энергоотрасли новой специализированной техникой для повышения надежности электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Сегодня глава ведомства Таалайбек Ибраев вручил ОАО «НЭСК» ключи от новой спецтехники.

ОАО приобрело дополнительно 16 единиц спецтехники на 60 миллионов 920 тысяч сомов, в том числе 8 экскаваторов и 8 автовышек.

Минэнерго
Фото Минэнерго. Спецтехника

«С начала года уже передано 54 единицы на 102 миллиона 483 тысячи сомов. Новая техника поможет обеспечить бесперебойное электроснабжение населения», — сказал Таалайбек Ибраев.

Эти закупки направлены на повышение мобильности ремонтных бригад и обеспечение бесперебойной работы распределительных сетей, а также на улучшение уровня безопасности и оперативности при устранении аварийных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333478/
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