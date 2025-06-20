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Общество

Безопасность. На дороге Бишкек — Нарын — Торугарт будут металлические барьеры

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт началась установка металлических ограждений. Как уточнили в Министерстве транспорта и коммуникаций, это делается для повышения безопасности движения.

пресс-службы Минтранса
Фото пресс-службы Минтранса

Отмечается, что здесь также ведется обновление дорожной разметки.

Установка барьерных ограждений и свежая разметка позволят сократить количество аварий и сделать трассу безопаснее для водителей и пассажиров, дополнили в ведомстве.

Ранее Минтранс сообщал, что на этой дороге планируется реконструкция участка длиной 9,1 километра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333470/
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