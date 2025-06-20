Увеличить финансирование технического оснащения школ Бишкека просят в БГК

В 2025 году на техническое оснащение школ Бишкека заложено 22 миллиона сомов. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного городского кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в том числе 16 миллионов сомов планируют направить на приобретение мебели, включая школьные парты и стулья, 4 миллиона — на техническое оборудование (компьютеры, принтеры и интерактивные панели).

Заместитель председателя комиссии Рамина Идырова предложила со следующего года увеличить финансирование на техническое оснащение. «Мебель, конечно, нужна, но почти ничего не остается на компьютеры. Надо вдвое-втрое увеличить сумму на оснащение технической базы», — сказала она.

Отметим, на заседании рассматривали вопрос материально-технического обеспечения школ в условиях перехода на 12-летнюю систему образования.

«Вы нам написали всего 13 строчек о 120 школах, то есть просто указали цифры. Попрошу впредь предоставлять информацию в развернутой форме по районам или детально по каждой школе. Мы собираемся здесь не для того, чтобы услышать цифры, а чтобы помочь вам — выделить средства из бюджета, какие-то нормативные правовые акты подготовить и так далее. Такой ответ говорит о неуважительном отношении к членам комиссии либо о вашем халатном отношении к работе. По информации складывается ощущение, что у вас абсолютно нет проблем по технической базе, ничего не просите, не говорите о каких-либо проблемах», — заметила Рамина Идырова, обращаясь к представителям мэрии.