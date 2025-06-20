Родители жалуются на сбор денег в школе, чиновники обещают разобраться

Средняя школа № 36 «Келечек» не обеспечивается, на нужды и ремонт деньги собирают родители. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила одна из родительниц Карина Устюгова.

По ее словам, учебное заведение находится в Степном и в рамках административно-территориальной реформы перешло в Первомайский район столицы.

«Я два года состою в родительском комитете, и то, что мы перешли к городу, не дает о себе знать. Мы покупаем абсолютно все — бумагу, спортинвентарь для уроков физкультуры, книги. В начале 2024/25 учебного года покупали даже тряпки для мытья полов, а в конце года родители собрали деньги и сделали ремонт в двух классах. Покупали весь материал сами, включая валики и кисточки. Когда мы сделали ремонт, перед приходом депутатов в школе внезапно появилась краска», — рассказала родительница.

Делается хитро — нас никто не заставляет, но давят на то, что это наши дети и нам это самим нужно. Карина Устюгова

Она добавила, что школьники постоянно пользуются старым уличным туалетом. «Туда опасно заходить, особенно маленьким детям. Новый уличный туалет сделали, но не качественно, там провалился пол, поэтому его закрыли», — говорит местная жительница.

Руководитель управления образования Первомайского района Самара Шербаева отметила, что школа № 36 «Келечек» перешла к городу в рамках АТР в заброшенном состоянии и без финансирования.

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«Не работали внутренние санузлы, котельная находилась в ужасном состоянии. В 2024-м мы выкроили за счет экономии средства и сделали капремонт внутренних туалетов, котельную вычистили. Выделили спортинвентарь, канцтовары, посуду. На капремонт спортзала составили смету (более 3 миллионов сомов). На мыломоющие средства и хозтовары в этом году предусмотрены средства», — рассказала она.

Один из депутатов заметил, что нередко внутренние туалеты открывают для детей только в момент проверок.

Руководитель управления образования Первомайского района добавила, что по сбору денег информация к ним не поступала.

Все директора ознакомлены с приказом о запрете сбора денежных средств. Если это подтвердится, то вплоть до увольнения будем рассматривать — и классного руководителя, и директора. Самара Шербаева

По ее словам, проектная мощность школы — 92 места, но учатся 302 ребенка. Учреждению требуется капитальный ремонт.

Самара Шербаева добавила, что в некоторые школы еще не доставили лакокрасочные материалы для текущего ремонта, поскольку тендер не состоялся с первого раза.

Напомним, в 2023 году указом президента в школах Кыргызстана ввели запрет на денежные сборы и общественные фонды при них. Все необходимые деньги должны выделяться из государственного бюджета.