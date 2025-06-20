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Общество

Реконструкция постамента Манаса и малая арена Омурзакова: как идет строительство

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев накануне провел рабочий объезд и проверил ход строительства ряда объектов. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

На площади Ала-Тоо продолжается реконструкция постамента памятника Манасу. Выполнен демонтаж плит покрытия, облицовочных элементов, самой скульптуры и основания.

По проектной документации высота постамента составит 22,7 метра при ширине 6,2 метра, постепенно сужающейся до 2,5 метра. Высота статуи достигнет 10,3 метра.

Работы ведет ОсОО «Эталон Вин Спец Строй». Управлению капитального строительства поручено строго контролировать качество и своевременность выполнения работ.

Вторая остановка — малая арена имени Долона Омурзакова на улице Тоголока Молдо. Спортивное сооружение рассчитано на 5 тысяч зрителей и включает подвальные помещения общей площадью 15 тысяч 342 квадратных метра. На данный момент полностью завершен монтаж металлоконструкций, ведутся работы по установке сэндвич-панелей и прокладке внутренних электрических сетей.

Первомайскому районному акимиату поручено усилить контроль за ходом строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333450/
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