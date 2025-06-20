Женщина из Кыргызстана подозревается в торговле людьми во Франции

Условия труда сборщиков винограда во Франции стали центром судебного разбирательства по делу о торговле людьми, которое началось на этой неделе в Реймсе. Об этом сообщило ВВС.

Трое обвиняемых — женщина из Кыргызстана, мужчина из Грузии и француз — подозреваются в эксплуатации более 50 сезонных рабочих, преимущественно из Западной Африки.

Как отмечает издание, рабочих — все нелегальные мигранты — обнаружили во время сентябрьского сбора урожая в 2023 году в Нель-ле-Репоне, к юго-западу от Реймса. Они жили в тесных и антисанитарных условиях в одном из зданий.

Всех наняли через сообщение в группе WhatsApp для западноафриканской этнической общины сонинке, проживающей в Париже. В сообщении обещали «высокооплачиваемую работу» в регионе Шампань.

Среди 48 мужчин и 9 женщин, которым на момент найма было от 16 до 65 лет, были граждане Мали, Мавритании, Кот-д’Ивуара и Сенегала.

По словам пострадавших, их держали в разрушенном здании без воды и нормального питания, а условия труда грубо нарушали нормы безопасности и достоинства.

Мигранты работали по 10 часов в день с минимальным перерывом, а на виноградники их доставляли в кузовах грузовиков. У них не было письменного контракта, а получаемая ими заработная плата, по словам обвинения, «не соответствовала выполняемой работе».

Инспекторы по труду зафиксировали антисанитарию, отсутствие элементарных удобств и угрозу для жизни из-за неисправной электропроводки.

44-летняя подозреваемая по имени Светлана Г. руководила кадровым агентством Anavim, специализирующимся на поиске рабочей силы для винодельческой промышленности. Двое других были ее сообщниками.

Помимо обвинения в торговле людьми, женщину обвиняют в нелегальной занятости, найме иностранцев без разрешений, неадекватной оплате труда и размещении уязвимых людей в непригодных для проживания условиях.

Всем троим грозят до семи лет тюремного заключения и крупные штрафы в случае признания их виновными.