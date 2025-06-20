Пансионат «Золотые пески» оштрафован за выброс мусора в неположенном месте

Пансионат «Золотые пески» в селе Бостери оштрафован за нарушение экологических норм. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Накануне во время пресс-тура для СМИ по прибрежным территориям озера Иссык-Куль сотрудники министерства выявили выброс твердых бытовых отходов в неположенном месте в пансионате «Золотые пески».

Служба экологического и технического надзора оштрафовала пансионат на 23 тысячи сомов.

Минприроды призывает все объекты туристической инфраструктуры строго соблюдать природоохранное законодательство и напоминает о важности сохранения уникальной экосистемы озера Иссык-Куль, особенно в разгар туристического сезона.