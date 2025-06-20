В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов

Кабинет министров Кыргызстана обновил правила торговли, чтобы улучшить качество хранения и продажи молочных продуктов и защитить права покупателей.

Теперь продавцы молока и молочной продукции должны размещать их отдельно — на специальных полках, витринах или участках. Это нужно, чтобы товары были четко отделены друг от друга и соответствовали требованиям безопасности.

Кроме того, на упаковках или рядом с молочными продуктами обязательно должна быть понятная информация о составе, особенно о наличии молока. Это поможет покупателям лучше понимать, что именно они покупают, и избежать ошибок.

Нововведения начнут действовать через три месяца.