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Общество

В Кыргызстане ужесточили правила продажи молочных продуктов

Кабинет министров Кыргызстана обновил правила торговли, чтобы улучшить качество хранения и продажи молочных продуктов и защитить права покупателей.

Теперь продавцы молока и молочной продукции должны размещать их отдельно — на специальных полках, витринах или участках. Это нужно, чтобы товары были четко отделены друг от друга и соответствовали требованиям безопасности.

Кроме того, на упаковках или рядом с молочными продуктами обязательно должна быть понятная информация о составе, особенно о наличии молока. Это поможет покупателям лучше понимать, что именно они покупают, и избежать ошибок.

Нововведения начнут действовать через три месяца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333441/
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