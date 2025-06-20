Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков

В связи с началом сезона отпусков МВД обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности, чтобы предотвратить кражи из жилых домов и квартир.
Анализ оперативной обстановки показывает, что в летний период наблюдается увеличение количества краж, совершаемых в отсутствие владельцев жилья. Злоумышленники, как правило, выбирают квартиры, в которых длительное время никто не появляется и отсутствует какой-либо контроль.
Чтобы обезопасить свое имущество, МВД рекомендует перед отъездом:
— надежно закрывать двери, окна и балконы;
— не оставлять в доме крупные суммы денег и ценные вещи;
— по возможности установить сигнализацию или видеонаблюдение;
— попросить родственников, соседей или знакомых навещать квартиру во время вашего отсутствия;
— не публиковать в социальных сетях информацию о своем отъезде до возвращения.
Ведомство напоминает: бдительность — это залог сохранности вашего имущества.
При обнаружении попыток проникновения в жилище либо иной подозрительной активности нужно незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по номеру 102.