11:08
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков

В связи с началом сезона отпусков МВД обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности, чтобы предотвратить кражи из жилых домов и квартир.

Анализ оперативной обстановки показывает, что в летний период наблюдается увеличение количества краж, совершаемых в отсутствие владельцев жилья. Злоумышленники, как правило, выбирают квартиры, в которых длительное время никто не появляется и отсутствует какой-либо контроль.

Чтобы обезопасить свое имущество, МВД рекомендует перед отъездом:

— надежно закрывать двери, окна и балконы;
— не оставлять в доме крупные суммы денег и ценные вещи;
— по возможности установить сигнализацию или видеонаблюдение;
— попросить родственников, соседей или знакомых навещать квартиру во время вашего отсутствия;
— не публиковать в социальных сетях информацию о своем отъезде до возвращения.

МВД
Фото МВД. Инструкция

Ведомство напоминает: бдительность — это залог сохранности вашего имущества.

При обнаружении попыток проникновения в жилище либо иной подозрительной активности нужно незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по номеру 102. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333430/
просмотров: 626
Версия для печати
Материалы по теме
Насилие над детьми. Спикер призвал депутатов не оценивать однобоко работу МВД
Героизм на службе: милиционер из Кадамджая спас жизнь подростка
На ведомственные медали МВД потратят 2 миллиона сомов
«Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
Сдайте оружие — получите деньги и избежите уголовной ответственности
Милиция призывает соблюдать меры безопасности у воды
Убийство в Кара-Кульдже. Оружие обвиняемому досталось от дедушки — МВД
Старшего оперативника ГУУР МВД заподозрили в вымогательстве $5 тысяч
Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД
Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Из-за жары увеличивается количество обращений в&nbsp;скорую помощь Бишкека Из-за жары увеличивается количество обращений в скорую помощь Бишкека
Бизнес
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
Лето с&nbsp;Honor и&nbsp;O!Store: кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов + фирменные подарки Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Связь без границ: MEGA делает 4G&nbsp;еще доступнее для жителей всех регионов Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
20 июня, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 июня Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 июня...
10:55
Женщина из Кыргызстана подозревается в торговле людьми во Франции
10:48
Незаконный оборот культурных ценностей обсудили чиновники и специалисты
10:44
Пансионат «Золотые пески» оштрафован за выброс мусора в неположенном месте
10:32
Кыргызстан показывает самые высокие темпы роста розничного товарооборота в ЦА