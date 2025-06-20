Граждан призывают принять меры по защите своего имущества во время отпусков

В связи с началом сезона отпусков МВД обращает внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности, чтобы предотвратить кражи из жилых домов и квартир.

Анализ оперативной обстановки показывает, что в летний период наблюдается увеличение количества краж, совершаемых в отсутствие владельцев жилья. Злоумышленники, как правило, выбирают квартиры, в которых длительное время никто не появляется и отсутствует какой-либо контроль.

Чтобы обезопасить свое имущество, МВД рекомендует перед отъездом:

— надежно закрывать двери, окна и балконы;

— не оставлять в доме крупные суммы денег и ценные вещи;

— по возможности установить сигнализацию или видеонаблюдение;

— попросить родственников, соседей или знакомых навещать квартиру во время вашего отсутствия;

— не публиковать в социальных сетях информацию о своем отъезде до возвращения.

Фото МВД. Инструкция

Ведомство напоминает: бдительность — это залог сохранности вашего имущества.

При обнаружении попыток проникновения в жилище либо иной подозрительной активности нужно незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по номеру 102.