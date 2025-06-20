В Кыргызстане насчитывается всего 4 процента русскоязычного населения, но при этом 80 процентов жителей страны говорят на русском. Об этом заявила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева на сессии по продвижению образования в рамках Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, в республике функционирует 260 школ с русским языком обучения, еще есть 860 смешанных. В настоящее время в вузах программа ведется на русском языке.

Глава ведомства также отметила, что КР подготовила необходимые участки для строительства русских школ и ожидает финансирования от России для начала работ. Необходимые кадры для обучения детей также будут подобраны.

«По решению президента будет колоссальная поддержка зарплаты педагогов», — сказала Догдургуль Кендирбаева.