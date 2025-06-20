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Общество

Незаконный оборот культурных ценностей обсудили чиновники и специалисты

В Кыргызстане прошел форум «Сохранение и защита наследия: противодействие незаконному обороту культурных ценностей». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Минкультуры
Фото Минкультуры

Уточняется, что мероприятие посвящено актуальным вопросам сохранения историко-культурного наследия и противодействия незаконному обороту культурных ценностей. Оно стало первой межведомственной площадкой, объединившей представителей различных государственных органов и региональных структур страны.

В форуме приняли участие представители МВД, Пограничной и Таможенной служб, музеев, научных институтов, гражданского общества, а также международных организаций — ЮНЕСКО, ИКОМ.

Участники обсудили вопросы, касающиеся зон риска, соответствующих правовых норм, уровня межведомственного взаимодействия и подготовки специалистов. Особое внимание уделено защите археологических памятников, музейных коллекций и нематериального наследия.

В рамках мероприятия прошла презентация деятельности Центра кочевой цивилизации имени Курманджан датки и проекта по сохранению уникальной коллекции балбалов (каменных изваяний).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333413/
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