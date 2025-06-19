22:32
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Павел Дуров написал завещание: дети 30 лет не будут иметь доступа к имуществу

Павел Дуров заявил, что написал завещание, согласно которому его дети 30 лет не будут иметь доступа к его имуществу. Об этом основатель Telegram рассказал в интервью Le Point.

Le Point
Фото Le Point

Предприниматель пояснил, что хочет, чтобы его дети «жили как нормальные люди» — учились доверять друг другу, самостоятельно строили свою жизнь и «могли творить, а не зависеть от банковского счета».

«Для меня нет разницы между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, кто родился благодаря донорству спермы. Все они мои дети с равными правами. Я не хочу, чтобы после моей смерти они начали делить наследство», — сказал Павел Дуров.

По словам основателя мессенджера, у него шесть детей от трех партнерш, а благодаря донорству его биоматериала родилось еще более 100 детей в 12 странах.

Павел Дуров добавил, что решение оформить завещание связано с профессиональными рисками. «Моя работа по защите свобод создает множество врагов, включая влиятельные государства. Я хочу обезопасить своих детей и Telegram — компанию, которую создал», — рассказал он и добавил, что в случае непредвиденных обстоятельств управление Telegram перейдет к некоммерческому фонду.

«Моя цель — гарантировать стабильную работу платформы. Она должна оставаться независимой и продолжать функционировать», — отмечено в интервью.

Павел Дуров также подчеркнул, что стопроцентно владеет Telegram, и «нет внешних акционеров — это исключает любое вмешательство и обеспечивает абсолютную независимость».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333396/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону об аресте и отказе от мобильного телефона
Павел Дуров и Илон Маск договорились о полной интеграции Grok в Telegram
Во Франции суд отказал Павлу Дурову в поездке на форум свободы в Осло
Выборы в Румынии. Павел Дуров готов дать показания против разведки Франции
Павел Дуров обвинил разведку Франции в попытке повлиять на выборы в Румынии
Депутат выступил с резкой критикой Павла Дурова: бездействует против наркотиков
Галочка верификации в Telegram теперь стала доступна всем пользователям
Telegram набрал миллиард активных пользователей и стал вторым по популярности
Павел Дуров прокомментировал свое возвращение в Дубай
Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили покинуть Францию на несколько недель
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Бизнес
&laquo;Бакай Иншуренс&raquo;&nbsp;&mdash; страховая компания Bakai Bank «Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
Лето с&nbsp;Honor и&nbsp;O!Store: кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов + фирменные подарки Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Связь без границ: MEGA делает 4G&nbsp;еще доступнее для жителей всех регионов Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
19 июня, четверг
22:21
Рейды по рынкам Бишкека продолжаются. На очереди «Мадина» Рейды по рынкам Бишкека продолжаются. На очереди «Мадин...
22:00
Религиозные и террористические организации, запрещенные в Кыргызстане. Список
21:45
Павел Дуров написал завещание: дети 30 лет не будут иметь доступа к имуществу
21:23
Самая дорогая сделка. «Лос-Анджелес Лейкерс» продан за $10 миллиардов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 июня: днем дожди с грозами