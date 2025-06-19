Павел Дуров написал завещание: дети 30 лет не будут иметь доступа к имуществу

Павел Дуров заявил, что написал завещание, согласно которому его дети 30 лет не будут иметь доступа к его имуществу. Об этом основатель Telegram рассказал в интервью Le Point.

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Предприниматель пояснил, что хочет, чтобы его дети «жили как нормальные люди» — учились доверять друг другу, самостоятельно строили свою жизнь и «могли творить, а не зависеть от банковского счета».

«Для меня нет разницы между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, кто родился благодаря донорству спермы. Все они мои дети с равными правами. Я не хочу, чтобы после моей смерти они начали делить наследство», — сказал Павел Дуров.

По словам основателя мессенджера, у него шесть детей от трех партнерш, а благодаря донорству его биоматериала родилось еще более 100 детей в 12 странах.

Павел Дуров добавил, что решение оформить завещание связано с профессиональными рисками. «Моя работа по защите свобод создает множество врагов, включая влиятельные государства. Я хочу обезопасить своих детей и Telegram — компанию, которую создал», — рассказал он и добавил, что в случае непредвиденных обстоятельств управление Telegram перейдет к некоммерческому фонду.

«Моя цель — гарантировать стабильную работу платформы. Она должна оставаться независимой и продолжать функционировать», — отмечено в интервью.

Павел Дуров также подчеркнул, что стопроцентно владеет Telegram, и «нет внешних акционеров — это исключает любое вмешательство и обеспечивает абсолютную независимость».