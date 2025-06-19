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Общество

В центре Бишкека вырубят деревья в сквере, но обещают высадить новые взамен

Фото мэрии. В центре Бишкека вырубят деревья в сквере, но обещают высадить новые взамен

В центре Бишкека стартовали работы по поэтапной реконструкции правительственного сквера. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект реализуется в рамках городской программы благоустройства и направлен на создание современного, комфортного и зеленого общественного пространства.

Реконструкция включает выравнивание и обновление газонов, замену брусчатки, установку новых скамеек, урн и других элементов городской среды.

По данным муниципалитета, в сквере проведено обследование зеленых насаждений. В результате выявлены старые, засохшие и аварийные деревья, представляющие угрозу для пешеходов. Эти деревья подлежат вырубке. При этом власти обещают сохранить зеленый облик сквера — будет проведено омоложение зеленого фонда. Обещают посадить новые деревья и кустарники.

В мэрии подчеркивают, что все работы осуществляются на основании экспертных заключений и в строгом соответствии с экологическими и строительными нормативами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333389/
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