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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 июня возможны гроза и ливни. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-17.30 — улица Кольбаева, 12, 12/1, 12/3, 14, 16, 18, 20а;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Льва Толстого, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Тагай Бий, Ак-Болпон), «Чон-Арык» (улицы Семетей, Боз-Болток, Ульяновская, 50 лет Победы, переулок Шушенский, улица Северная, проспект Манаса), проспект Чингиза Айтматова, 53, улица Киевская, 129-133, отрезки улиц Бабашалина, Ахунбаева, Шаттык, Кубаныч, Билим, Маданият, Салтанат, Профсоюзной, улица Лумумбы, 48;
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Матыева, Бакаева, Алтымышева, Абдыкадырова, переулки Таджикский, Январский, улица Гагарина;
  • 9.00-16.00 — село Озерное (улицы Школьная, Ершебулова, Фрунзе, Пруд, Спутник), отрезки улиц Тюменской, Осипенко, Тоголока Молдо, Исанова, переулки Кольский, Осипенко;
  • 11.00-18.00 — село Пригородное, дачи «Достук»;
  • 00.00-6.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тоголока Молдо, Саадаева, Щербакова, Васильева, Боровской, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61).

  • 18-20 июня — район, ограниченный улицами Садыгалиева, Фрунзе, Кирова, проспектом Дэн Сяопина, железной дорогой.

Памятные даты

Всемирный день беженцев

24.kg
Фото 24.kg. Дети сирийских беженцев, лагерь в Кахраманмараше (Турция)

20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2001 году.

Сегодняшняя дата — это констатация факта: войны на земле не прекращаются. Восемьдесят процентов всех беженцев в мире — это женщины и дети.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

из интернета
Фото из интернета. Кайыргуль Сартбаева

В 1936 году в селе Кара-Булак родилась советская кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Кайыргуль Сартбаева. Народная артистка СССР (1980).

Талантливая певица, обладая оперным голосом широчайшего диапазона, красивым и ярким тембром, прекрасной техникой вокального мастерства, великолепными актерскими данными, воплотила на сцене целую галерею разноплановых образов. Внесла неоценимый вклад в развитие советской многонациональной и кыргызской народной песни.

Более 600 записей арий, романсов и песен в исполнении Кайыргуль Сартбаевой вошло в «Золотой фонд» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики.

Родилась поэтесса Тазагуль Закирова

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, поэтесса родилась 20 июня 1948 года в селе Качкынчы Сузакского района.

Пишет стихи с 1963-го. За 45 лет творческой деятельности издала поэтические сборники «Ырлар» («Стихи»), «Купуя сезим» («Таинственное чувство»), «Светлый дождь» (на русском языке), «Боз торгойдун ыры» («Песня козодоя»), «Ыйык шаарым» («Мой святой город»), «Алатоом — Мекеним» («Алатоо — Родина моя») и другие. На ее стихи композиторы написали много популярных мелодий.

Тазагуль Закирова сняла документальные фильмы о выдающихся женщинах XX столетия.

Создала клуб, который занимается проблемой гендерной политики, жамаатами по решению социальных вопросов на местах. Оказывает эффективную помощь молодым поэтам и писателям.

Родился актер Чоро Думанаев

из интернета
Фото из интернета. Кадр из фильма «Пейзаж глазами спринтера» (1988)

Родился 20 июня 1952 года в селе Мин-Булак. Народный артист Кыргызстана.

С 1970-го — актер киностудии «Киргизфильм». Снялся в таких картинах, как «Улица» (режиссер Геннадий Базаров, 1972), «Водопад» (Юрий Борецкий, 1974), «Белый пароход» (Болот Шамшиев, 1975), «Красное яблоко» (Толомуш Океев, 1975), «Танец орла» (Виктор Живолуб, 1975, Свердловская киностудия) и многих других.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333384/
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