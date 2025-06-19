20 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — улица Кольбаева, 12, 12/1, 12/3, 14, 16, 18, 20а;

9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я);

9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Льва Толстого, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Тагай Бий, Ак-Болпон), «Чон-Арык» (улицы Семетей, Боз-Болток, Ульяновская, 50 лет Победы, переулок Шушенский, улица Северная, проспект Манаса), проспект Чингиза Айтматова, 53, улица Киевская, 129-133, отрезки улиц Бабашалина, Ахунбаева, Шаттык, Кубаныч, Билим, Маданият, Салтанат, Профсоюзной, улица Лумумбы, 48;

9.00-11.00 — отрезки улиц Матыева, Бакаева, Алтымышева, Абдыкадырова, переулки Таджикский, Январский, улица Гагарина;

9.00-16.00 — село Озерное (улицы Школьная, Ершебулова, Фрунзе, Пруд, Спутник), отрезки улиц Тюменской, Осипенко, Тоголока Молдо, Исанова, переулки Кольский, Осипенко;

11.00-18.00 — село Пригородное, дачи «Достук»;

00.00-6.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тоголока Молдо, Саадаева, Щербакова, Васильева, Боровской, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61).