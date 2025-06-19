20 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — улица Кольбаева, 12, 12/1, 12/3, 14, 16, 18, 20а;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 2-4-я);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Льва Толстого, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Тагай Бий, Ак-Болпон), «Чон-Арык» (улицы Семетей, Боз-Болток, Ульяновская, 50 лет Победы, переулок Шушенский, улица Северная, проспект Манаса), проспект Чингиза Айтматова, 53, улица Киевская, 129-133, отрезки улиц Бабашалина, Ахунбаева, Шаттык, Кубаныч, Билим, Маданият, Салтанат, Профсоюзной, улица Лумумбы, 48;
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Матыева, Бакаева, Алтымышева, Абдыкадырова, переулки Таджикский, Январский, улица Гагарина;
- 9.00-16.00 — село Озерное (улицы Школьная, Ершебулова, Фрунзе, Пруд, Спутник), отрезки улиц Тюменской, Осипенко, Тоголока Молдо, Исанова, переулки Кольский, Осипенко;
- 11.00-18.00 — село Пригородное, дачи «Достук»;
- 00.00-6.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тоголока Молдо, Саадаева, Щербакова, Васильева, Боровской, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61).
2Нарынская область
- 9.00-17.15 — Нарын (улицы Ленина, 104, Шопокова, Шуллер);
- 10.00-19.00 — село Жерге-Тал;
- 10.00-18.00 — села Ак-Булун, Кош-Булак, Додомол;
- 9.30-20.00 — село Конорчок.