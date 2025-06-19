Запущен навигатор на кыргызском языке. Его озвучили Гульнур Сатылганова и Бегиш

В мобильном приложении с картами, справочником организаций и навигацией по городам «2ГИС» теперь появился навигатор на кыргызском языке. Об этом сообщили разработчики.
Голосами кыргызского навигатора стали народная артистка Кыргызской Республики Гульнур Сатылганова и рэп-исполнитель Бегиш.
Пользователи могут выбирать между ярким, уличным стилем Бегиша и спокойным, выразительным голосом Гульнур Сатылгановой.
Голосовую навигацию на кыргызском языке уже можно включить в настройках приложения «2ГИС».