Запущен навигатор на кыргызском языке. Его озвучили Гульнур Сатылганова и Бегиш

В мобильном приложении с картами, справочником организаций и навигацией по городам «2ГИС» теперь появился навигатор на кыргызском языке. Об этом сообщили разработчики.

Голосами кыргызского навигатора стали народная артистка Кыргызской Республики Гульнур Сатылганова и рэп-исполнитель Бегиш.

Пользователи могут выбирать между ярким, уличным стилем Бегиша и спокойным, выразительным голосом Гульнур Сатылгановой.

Проект реализован как часть инициативы по локализации цифровых сервисов в КР. В нем проведена полная адаптация фраз и интонаций, сохранив при этом удобство навигации и фирменную интонацию приложения.

Голосовую навигацию на кыргызском языке уже можно включить в настройках приложения «2ГИС».