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Общество

Штрафы за нарушение пожарной безопасности превысили 4,6 миллиона сомов

С начала 2025 года выявлены сотни нарушений правил пожарной безопасности в государственных и частных учреждениях по всей стране. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 миллиона 645 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, все обращения граждан по фактам нарушений рассматриваются оперативно и с последующим принятием мер.

С января проведено 3 тысячи 322 проверки, в том числе:

  • 2 тысячи 178 — плановые;
  • 371 — внеплановые;
  • 773 — контрольные.

В результате составлено 239 административных протоколов.

Кроме того, для предотвращения возможных возгораний на рынках, в местах массового скопления людей, а также в кафе и ресторанах проведены внеплановые проверки 94 объектов. По их итогам за грубые нарушения составлены 11 административных протоколов по статьям 143 и 434 Кодекса о правонарушениях. Наложены штрафы на 253 тысячи сомов. Информация о ряде нарушителей уже предана огласке через СМИ.

От физических лиц с начала года поступили 172 обращения и жалобы, каждые из которых рассматриваются в индивидуальном порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333373/
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