Штрафы за нарушение пожарной безопасности превысили 4,6 миллиона сомов

С начала 2025 года выявлены сотни нарушений правил пожарной безопасности в государственных и частных учреждениях по всей стране. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 миллиона 645 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, все обращения граждан по фактам нарушений рассматриваются оперативно и с последующим принятием мер.
С января проведено 3 тысячи 322 проверки, в том числе:
- 2 тысячи 178 — плановые;
- 371 — внеплановые;
- 773 — контрольные.
В результате составлено 239 административных протоколов.
Кроме того, для предотвращения возможных возгораний на рынках, в местах массового скопления людей, а также в кафе и ресторанах проведены внеплановые проверки 94 объектов. По их итогам за грубые нарушения составлены 11 административных протоколов по статьям 143 и 434 Кодекса о правонарушениях. Наложены штрафы на 253 тысячи сомов. Информация о ряде нарушителей уже предана огласке через СМИ.
От физических лиц с начала года поступили 172 обращения и жалобы, каждые из которых рассматриваются в индивидуальном порядке.