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Общество

Более 10 грузовиков нарушили запрет на проезд по Бишкеку

В Бишкеке в целях обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации автомобильных дорог проходят рейды на улице Ауэзова по ограничению движения грузовиков свыше 18 тонн при температуре воздуха +28 градусов и выше. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Временные ограничения нарушили водители 12 транспортных средств, масса которых превышала 18 тонн.


Напомним, в столице запрещено передвижение грузовых машин с 10.00 до 19.00 при температуре воздуха +28 градусов и выше. Рейды будут проводиться на ежедневной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333365/
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