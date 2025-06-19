Более 10 грузовиков нарушили запрет на проезд по Бишкеку

В Бишкеке в целях обеспечения сохранности и увеличения сроков эксплуатации автомобильных дорог проходят рейды на улице Ауэзова по ограничению движения грузовиков свыше 18 тонн при температуре воздуха +28 градусов и выше. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Временные ограничения нарушили водители 12 транспортных средств, масса которых превышала 18 тонн.