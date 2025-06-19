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Общество

Более 570 объектов строит и проектирует Минстрой Кыргызстана

В настоящее время Минстрой строит и проектирует 573 объекта. Об этом в прямом эфире сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу.

По его словам, летом отмечается разгар строительных работ, с каждым месяцем количество строящихся объектов растет.

«Из республиканского бюджета на эти цели выделено около 9 миллиардов сомов. В прошлом году мы закончили 230 объектов. Это был рекордный показатель. В том числе закончили стройки, начатые в 2015-2016 годах. Долгострой связан с состоянием экономики и зависит от денег в бюджете. Благодаря стабильности, росту экономики увеличились и капвложения», — сказал Талантбек Иманакун уулу.

По его данным, строительство ведется по всей республике:

  • 33 объекта в Чуйской области;
  • 27 — в Баткенской;
  • 99 — в Джалал-Абадской;
  • 43 — в Иссык-Кульской;
  • 35 — в Нарынской;
  • 103 — в Ошской;
  • 22 — в Таласской.

«В основном строятся социальные объекты. Из 573 строятся 178 школ, 98 детских садов, 21 объект здравоохранения, 12 — культуры, 35 спортивных и 18 других Мы не только строим, есть объекты, которым требуется капитальный ремонт. На них тоже выделяются большие деньги. До конца этого года мы должны закончить 200 объектов», — добавил замминистра.

Он отметил, что решения о том, какие объекты нужно построить, реконструировать или отремонтировать, принимаются совместно с профильными министерствами и органами местного самоуправления.

«За последние три года мы закончили около 700 объектов. Из них около половины — для системы образования. Теперь больше внимания будет объектам здравоохранения и культуры. Раньше Госстрой строил здания, а внутреннее оборудование и другое оснащение министерства сами закупали. Иногда было так, что здание стоит, а внутри пусто. Исходя из этого, мы поменяли концепцию работы и теперь сдаем объекты сразу под ключ», — подчеркнул Талантбек Иманакун уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333364/
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