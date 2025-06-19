16:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Будет как в Бишкеке: в Нарыне демонтировали 95 процентов троллейбусной линии

В Нарыне почти полностью завершен демонтаж старой троллейбусной линии. Как сообщили на сессии Нарынского городского кенеша, уже снято 95 процентов контактных проводов и опор. Вопрос о продаже этих материалов сегодня рассмотрен и одобрен депутатами.

Согласно докладу мэра Канболота Тутуева, троллейбусная линия построена в 1994 году: по городу протянуто около 15 километров контактных проводов, установлено 420 металлических и бетонных опор. Демонтаж производится в рамках проекта по расширению центральной дороги. Все снятые материалы переданы на хранение в гараж муниципального транспортного предприятия.

В ходе сессии депутаты интересовались объемом демонтированной меди и выразили недовольство тем, что провода не взвешены до снятия, назвав это упущением. Тем не менее 16 из 17 присутствующих депутатов проголосовали за разрешение на продажу.

По словам градоначальника, переговоры о сбыте материалов (медь, железо, бетон) ведутся с предприятием «Кыргыз темир». Все вырученные средства направят в местный бюджет. Планируется использовать часть этих денег на строительство нового здания мэрии, а также на погашение задолженности в 2 миллиона сомов за электроэнергию муниципальной общественной бани.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333351/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
«Нарынгидроэнергокурулуш» уставдык капиталын 150 миллион сомго көбөйтөт
Переделать троллейбусы в электробусы обойдется в $51,5 тысячи — «БишкекСМОГ»
Ситуация с троллейбусами. Активисты «БишкекСМОГ» выступили на заседании ЕБРР
В Нарынской области зафиксировано землетрясение силой до 4 баллов
Суд требует мэрию предоставить письмо ЕБРР по передаче троллейбусов
Делегация РФ посетила Нарын — откроют центр поддержки русского языка
Ликвидация троллейбусов. ЕБРР направит в Бишкек специалистов для оценки ситуации
Увеличилось количество пострадавших объектов в Нарыне в результате землетрясений
В Милане президенту АБР рассказали про уничтожение троллейбусов в Бишкеке
Бишкекчане жалуются на обрезанные троллейбусные провода, свисающие над тротуаром
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бизнес
MMarket и&nbsp;MBANK запускают рассрочку до&nbsp;12&nbsp;месяцев&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;онлайн MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
Лето с&nbsp;Honor и&nbsp;O!Store: кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов + фирменные подарки Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Связь без границ: MEGA делает 4G&nbsp;еще доступнее для жителей всех регионов Связь без границ: MEGA делает 4G еще доступнее для жителей всех регионов
Ring My&nbsp;Balance: как выиграть поездку в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
19 июня, четверг
16:12
Парламент Кыргызстана одобрил соглашение с Китаем о социальном страховании Парламент Кыргызстана одобрил соглашение с Китаем о соц...
16:09
Будет как в Бишкеке: в Нарыне демонтировали 95 процентов троллейбусной линии
16:06
MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн
16:03
Скутеры под прицелом: в Чуйской области массово штрафуют нарушителей ПДД
15:40
Нештатные ситуации на ТЭЦ Бишкека прорабатывают регулярно