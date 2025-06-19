Будет как в Бишкеке: в Нарыне демонтировали 95 процентов троллейбусной линии

В Нарыне почти полностью завершен демонтаж старой троллейбусной линии. Как сообщили на сессии Нарынского городского кенеша, уже снято 95 процентов контактных проводов и опор. Вопрос о продаже этих материалов сегодня рассмотрен и одобрен депутатами.

Согласно докладу мэра Канболота Тутуева, троллейбусная линия построена в 1994 году: по городу протянуто около 15 километров контактных проводов, установлено 420 металлических и бетонных опор. Демонтаж производится в рамках проекта по расширению центральной дороги. Все снятые материалы переданы на хранение в гараж муниципального транспортного предприятия.

В ходе сессии депутаты интересовались объемом демонтированной меди и выразили недовольство тем, что провода не взвешены до снятия, назвав это упущением. Тем не менее 16 из 17 присутствующих депутатов проголосовали за разрешение на продажу.

По словам градоначальника, переговоры о сбыте материалов (медь, железо, бетон) ведутся с предприятием «Кыргыз темир». Все вырученные средства направят в местный бюджет. Планируется использовать часть этих денег на строительство нового здания мэрии, а также на погашение задолженности в 2 миллиона сомов за электроэнергию муниципальной общественной бани.