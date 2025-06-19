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Общество

Скутеры под прицелом: в Чуйской области массово штрафуют нарушителей ПДД

В Чуйской области продолжаются рейдовые мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, скутеров и мотороллеров. Об этом сообщает пресс-служба Управления по обеспечению безопасности дорожного движения ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сотрудники дорожной милиции выявляют и привлекают к ответственности водителей, нарушающих Правила дорожного движения при управлении этими видами транспорта.

Согласно правилам, движение на электросамокатах, скутерах и мотороллерах разрешено только по правой стороне дороги. При этом водители обязаны использовать защитный шлем. Нарушителям этих требований выписываются штрафы в соответствии с частью 1 статьи 192 Кодекса о правонарушениях. Транспортные средства, владельцы которых не имеют необходимых документов, помещаются на штрафстоянку.

Рейды носят профилактический характер: гражданам разъясняются требования ПДД, ведется информационная работа, а также принимаются меры ответственности в отношении нарушителей.

В ГУВД подчеркивают, что главная цель мероприятий — снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах региона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333349/
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