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Общество

Эксперт из США расскажет, как бизнесменам из КР выйти на американский рынок

В Бишкеке 4 июля пройдет конференция «Как масштабировать свой бизнес и выйти на рынок США». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Спикером мероприятия выступит Манас Муратбеков, лицензированный иммиграционный адвокат Соединенных Штатов и основатель юридической фирмы Muratbekov Law Firm в Майами.

из интернета
Фото из интернета
Он специализируется на бизнесе и инвестиционной иммиграции. Часто работает с бизнесменами из СНГ. За 10 лет активной практики помог переехать в США сотням предпринимателей со всего мира.

На конференции Манас Муратбеков расскажет:

  • как легально выйти на рынок Соединенных Штатов;
  • какие визы США подходят предпринимателям КР;
  • о возможностях получения грин-карты через бизнес и инвестиции;
  • о сроках, требованиях, этапах получения виз;
  • как получить инвестиционную визу Е-2 с минимальным порогом вложений, от $100 тысяч;
  • почему виза L-1 — лучший способ для тех, кто хочет открыть филиал своей компании в Соединенных Штатах;
  • о EB-5 — грин-карте за инвестиции в экономику США;
  • как минимизировать юридические риски.

Все желающие могут зарегистрироваться здесь. Конференция пройдет по адресу: улица Юнусалиева, 80.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333195/
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