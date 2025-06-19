Эксперт из США расскажет, как бизнесменам из КР выйти на американский рынок

В Бишкеке 4 июля пройдет конференция «Как масштабировать свой бизнес и выйти на рынок США». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Спикером мероприятия выступит Манас Муратбеков, лицензированный иммиграционный адвокат Соединенных Штатов и основатель юридической фирмы Muratbekov Law Firm в Майами.

Фото из интернета

Он специализируется на бизнесе и инвестиционной иммиграции. Часто работает с бизнесменами из СНГ. За 10 лет активной практики помог переехать в США сотням предпринимателей со всего мира.

На конференции Манас Муратбеков расскажет:

как легально выйти на рынок Соединенных Штатов;

какие визы США подходят предпринимателям КР;

о возможностях получения грин-карты через бизнес и инвестиции;

о сроках, требованиях, этапах получения виз;

как получить инвестиционную визу Е-2 с минимальным порогом вложений, от $100 тысяч;

почему виза L-1 — лучший способ для тех, кто хочет открыть филиал своей компании в Соединенных Штатах;

о EB-5 — грин-карте за инвестиции в экономику США;

как минимизировать юридические риски.

Все желающие могут зарегистрироваться здесь. Конференция пройдет по адресу: улица Юнусалиева, 80.