Эксперт из США расскажет, как бизнесменам из КР выйти на американский рынок

В Бишкеке 4 июля пройдет конференция «Как масштабировать свой бизнес и выйти на рынок США». Об этом 24.kg сообщили организаторы.
Спикером мероприятия выступит Манас Муратбеков, лицензированный иммиграционный адвокат Соединенных Штатов и основатель юридической фирмы Muratbekov Law Firm в Майами.
На конференции Манас Муратбеков расскажет:
- как легально выйти на рынок Соединенных Штатов;
- какие визы США подходят предпринимателям КР;
- о возможностях получения грин-карты через бизнес и инвестиции;
- о сроках, требованиях, этапах получения виз;
- как получить инвестиционную визу Е-2 с минимальным порогом вложений, от $100 тысяч;
- почему виза L-1 — лучший способ для тех, кто хочет открыть филиал своей компании в Соединенных Штатах;
- о EB-5 — грин-карте за инвестиции в экономику США;
- как минимизировать юридические риски.
Все желающие могут зарегистрироваться здесь. Конференция пройдет по адресу: улица Юнусалиева, 80.