С 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступает в силу запрет на продажу, ввоз и использование электронных сигарет, вейпов и никотиносодержащих жидкостей. Это решение стало частью широкой антитабачной политики властей, направленной на защиту здоровья граждан, особенно молодежи.
Согласно принятому закону, с начала следующего месяца под запрет попадают:
- вейпы и электронные устройства доставки никотина;
- жидкости с никотином;
- ароматизированные и безникотиновые заправки;
Нарушителям грозят штрафы — как для физических лиц, так и для торговцев соответствующей продукцией.Журналисты 24.kg провели экспресс-опрос на улицах столицы, чтобы узнать, как горожане относятся к новому запрету. Мнения оказались диаметрально противоположными — от полного одобрения до резкой критики.
Алина, 22 года, студентка:
«Я сама не курю, но среди моих друзей многие «подсели» на вейпы. Они думают, что это безопасно, а на самом деле все то же самое».
Нурбек, 38 лет, продавец в павильоне:
«Это удар по бизнесу. Мы теряем клиентов, доход. Люди все равно будут покупать, просто нелегально. Лучше было бы регулировать, а не запрещать совсем».
Диана, 17 лет, школьница:
«У нас в школе почти каждый второй с вейпом».