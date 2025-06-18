С 1 июля 2025 года в Кыргызстане вступает в силу запрет на продажу, ввоз и использование электронных сигарет, вейпов и никотиносодержащих жидкостей. Это решение стало частью широкой антитабачной политики властей, направленной на защиту здоровья граждан, особенно молодежи.

Согласно принятому закону, с начала следующего месяца под запрет попадают:

вейпы и электронные устройства доставки никотина;

жидкости с никотином;

ароматизированные и безникотиновые заправки;

Нарушителям грозят штрафы — как для физических лиц, так и для торговцев соответствующей продукцией.

Журналистыпровели экспресс-опрос на улицах столицы, чтобы узнать, как горожане относятся к новому запрету. Мнения оказались диаметрально противоположными — от полного одобрения до резкой критики.

Алина, 22 года, студентка:

«Я сама не курю, но среди моих друзей многие «подсели» на вейпы. Они думают, что это безопасно, а на самом деле все то же самое».

Нурбек, 38 лет, продавец в павильоне:

«Это удар по бизнесу. Мы теряем клиентов, доход. Люди все равно будут покупать, просто нелегально. Лучше было бы регулировать, а не запрещать совсем».

Диана, 17 лет, школьница:

«У нас в школе почти каждый второй с вейпом».