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Общество

В Бишкеке начали использовать инновационные мешки для полива деревьев

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» внедряет новую технологию ухода за зелеными насаждениями — специальные мешки для полива с медленным высвобождением воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в рамках пилотного проекта приобретено около 2 тысяч таких мешков. Они уже установлены и используются в местах, где отсутствует централизованное орошение или полив затруднен.

Каждое изделие вмещает до 50 литров воды, которая поступает в прикорневую зону дерева в течение суток. Это позволяет обеспечить равномерное увлажнение без избыточных потерь влаги.

В муниципалитете подчеркнули, что среди преимуществ новой технологии — капельный полив без участия человека, экономия ресурсов, повышение приживаемости саженцев и удобство эксплуатации на удаленных участках.

Отмечается, что муниципальное предприятие продолжит работу по внедрению современных и экологичных решений в сфере городского озеленения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333144/
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