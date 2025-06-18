В Бишкеке начали использовать инновационные мешки для полива деревьев

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» внедряет новую технологию ухода за зелеными насаждениями — специальные мешки для полива с медленным высвобождением воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Каждое изделие вмещает до 50 литров воды, которая поступает в прикорневую зону дерева в течение суток. Это позволяет обеспечить равномерное увлажнение без избыточных потерь влаги.
В муниципалитете подчеркнули, что среди преимуществ новой технологии — капельный полив без участия человека, экономия ресурсов, повышение приживаемости саженцев и удобство эксплуатации на удаленных участках.
Отмечается, что муниципальное предприятие продолжит работу по внедрению современных и экологичных решений в сфере городского озеленения.