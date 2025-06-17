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Общество

В Бишкеке отметят 100-летие Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе

Фото музея Фрунзе. В Бишкеке отметят 100-летие Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе

В столице Кыргызстана 26-27 июня пройдет международная научно-практическая конференция «Культура памяти и память в культуре», приуроченная к 100-летию Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе. Об этом сообщают организаторы — Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и Дом-музей Михаила Фрунзе.

Михаил Васильевич Фрунзе — один из самых известных полководцев и военных стратегов периода гражданской войны, родился в Пишпеке (ныне Бишкек) в 1885 году. Он вошел в историю как один из ключевых командующих Красной армии, сыгравших важную роль в становлении советского государства. Был не только военным, но и теоретиком, реформатором армии и народным комиссаром по военным и морским делам СССР.

В честь него названы улицы и проспекты во многих городах бывшего СССР, включая Бишкек, Москву, Минск и Алматы. В Бишкеке также установлен памятник Михаилу Фрунзе, а его родной дом на улице Фрунзе с 1925-го является музеем и культурным наследием республиканского значения.

Конференция станет площадкой для обсуждения роли личности в истории, переосмысления культурной памяти и современных практик работы музеев политической истории.

Среди участников — более 30 экспертов из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана: историки, музейщики, представители академических и культурных учреждений. В программе — пленарные доклады, работа секций, круглый стол и экскурсия по Мемориальному дому-музею.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332985/
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