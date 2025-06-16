В Бельгии кыргызстанка поставила спектакль по мотивам романа Чингиза Айтматова

Посольство Кыргызстана в Бельгии приняло участие в театральной постановке по мотивам романа народного писателя Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» в городе Антверпене. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, сценографическую постановку сделала слушатель Антверпенской театральной школы — кыргызстанка Ольга Островская, архитектор по своей основной профессии.

«Перформанс оставил у зрителей неизгладимое впечатление своим новым прочтением знаменитого произведения классика мировой литературы и поразил своими режиссерскими находками и неординарными творческими ходами. В представлении были уместно использованы многочисленные визуальные эффекты, а фоном послужила кыргызская народная музыка», — говорится в сообщении.