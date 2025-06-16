В курортный сезон на Иссык-Куле усилят контроль за дорожной безопасностью

ГУОБДД МВД КР усиливает контроль за дорожной безопасностью на территории Иссык-Кульской области в туристический сезон. В качестве дополнительной меры из города Бишкека в регион направлены 52 сотрудника и 24 служебных автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУОБДД, сотрудники будут нести службу в местах массового отдыха, вблизи пансионатов, лагерей, а также на участках с интенсивным движением транспорта. Их задача — профилактика заторов и дорожно-транспортных происшествий. Работа продлится до завершения курортного сезона.