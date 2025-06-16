23:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В курортный сезон на Иссык-Куле усилят контроль за дорожной безопасностью

ГУОБДД МВД КР усиливает контроль за дорожной безопасностью на территории Иссык-Кульской области в туристический сезон. В качестве дополнительной меры из города Бишкека в регион направлены 52 сотрудника и 24 служебных автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУОБДД, сотрудники будут нести службу в местах массового отдыха, вблизи пансионатов, лагерей, а также на участках с интенсивным движением транспорта. Их задача — профилактика заторов и дорожно-транспортных происшествий. Работа продлится до завершения курортного сезона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332901/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат
На Иссык-Куле почти 850 гостевых домов не используют систему очистки сточных вод
У жителей Семеновки две недели нет воды. При ремонте шоссе задели трубу
Расписание рейсов на лето в международном аэропорту «Иссык-Куль»
Уточнен порядок передачи в аренду участков в особо охраняемых природных зонах
Депутаты Жогорку Кенеша проверили реконструкцию дорог на Иссык-Куле
В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл»
За нарушение экологических норм пансионаты на Иссык-Куле будут опечатывать
В Иссык-Кульской области на баланс государства возвращены два объекта
Что стало с «Апамдын каттамасы» и куда перенесли торговлю
Популярные новости
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Отопление и&nbsp;горячая вода подорожали в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;июня 2025 года Отопление и горячая вода подорожали в Кыргызстане с 1 июня 2025 года
Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
16 июня, понедельник
23:11
В курортный сезон на Иссык-Куле усилят контроль за дорожной безопасностью В курортный сезон на Иссык-Куле усилят контроль за доро...
23:03
Закопанный арык возле железнодорожного вокзала в Бишкеке превращается в болото
22:46
Отбор на чемпионата мира по танцам Fusion Concept. Стали известны победители
22:27
В Астане пройдет фестиваль Comic Con для всех фанатов комиксов
22:00
Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает