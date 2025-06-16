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Общество

В Министерстве юстиции Кыргызстана сбой в базе регистрации юридических лиц

В Министерстве юстиции Кыргызской Республики зафиксирован сбой в базе данных по регистрации юридических лиц. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По информации из собственных источников, ведомство осведомлено о проблеме, однако уже четвертый день не может восстановить полноценный доступ к базе. Из-за этого отсутствует полная и актуальная информация о зарегистрированных организациях, что создает неудобства для бизнеса и госструктур.

В министерстве ситуацию пока официально не комментируют. Пользователи и представители предпринимательского сообщества выражают обеспокоенность длительностью неполадок и возможными последствиями для работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332882/
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