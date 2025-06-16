Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса

С 17 по 19 июня 2025 года в Кыргызстане прогнозируется резкое повышение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-центр МЧС КР.

По данным ведомства, в долинных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей температура в дневное время достигнет +39...+41°С, в долинах Таласской области — +36...+38°С.

МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности:

▪️ избегать длительного пребывания на солнце,

▪️ пить больше воды,

▪️ носить светлую одежду и головные уборы,

▪️ по возможности ограничить физическую активность в жаркие часы.

Также спасатели напоминают аграриям об опасности пересыхания почвы и рекомендуют обеспечить обильный полив сельскохозяйственных культур.

МЧС КР продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан следить за обновлениями прогноза погоды.