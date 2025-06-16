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Общество

Гонка ядерных вооружений набирает обороты: какие страны имеют боеголовки

Гонка ядерных вооружений набирает обороты. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что эпоха сокращения ядерных арсеналов подошла к концу, а способов контроля над вооружениями, которые применялись в XX веке, уже недостаточно. По оценке SIPRI, в 2024 году все девять ядерных держав и Израиль, публично не признающий наличие у него ядерного оружия, продолжали модернизировать свои арсеналы и развернули новые системы.

SIPRI
Фото SIPRI

«Хотя большинство государств, обладающих ядерным оружием, обычно называют свои текущие усилия по разработке и производству ядерной «модернизацией», их действия выходят далеко за рамки простых операций по техническому обслуживанию и поддержанию работоспособности», — говорится в докладе.

На январь 2025-го в мире была 12 тысяч 241 ядерная боеголовка. Из них 9 тысяч 614 относятся к военным запасам, которые могут быть развернуты. Оставшиеся боеголовки подпадают под категорию списанных, но еще не ликвидированных, отмечает SIPRI.

Около 90 процентов всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и Соединенные Штаты. По сравнению с прошлым годом их арсеналы практически не изменились. Но обе страны ведут активную модернизацию, которая может позволить «увеличить размер и разнообразие их арсеналов в будущем», подчеркивает SIPRI. Это будет возможно после того, как в феврале 2026-го истечет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДССНВ) — последний документ, который ограничивает ядерные арсеналы РФ и США.

При этом ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем у любого другого государства (примерно на 100 боеголовок в год с 2023-го). В арсенале КНР, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок. К 2025 году Китай закончил строительство 350 новых пусковых шахт на севере и востоке страны.

Количество ядерных боеголовок у Великобритании не изменилось — у нее их 225. Однако их количество будет расти: как отметило британское правительство в 2023-м, оно планирует повысить свой ядерный запас до 260 боеголовок.

Ядерный арсенал Франции в 2024 году также оставался на прежнем уровне — 290 боеголовок. Париж продолжил разрабатывать подводные атомные лодки с баллистическими ракетами третьего поколения и новую крылатую ракету воздушного базирования.

Индия, чей арсенал в 2025-м составил 180 боеголовок, и Пакистан, у которого их 170, продолжают развивать новые системы доставки — в частности, стремятся создать ракеты, которые могли бы нести несколько боеголовок.

КНДР считает ядерную программу главным элементом стратегии своей национальной безопасности. По оценке SIPRI, сегодня в арсенале республики 50 боеголовок; у нее также достаточно материала, чтобы произвести еще 40.

Израиль, который публично не признает наличие у него ядерного оружия, также, по оценке SIPRI, модернизирует свои арсеналы. Аналитики насчитали у него 90 боеголовок. В прошлом году Израиль протестировал ракетную двигательную систему, которая, вероятно, связана с семейством баллистических ракет «Иерихон».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332801/
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