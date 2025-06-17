Услуги ЭКО станут доступными в государственных медучреждениях

В Кыргызстане не ведется статистика по бесплодию супружеских пар. Об этом 24.kg сообщили в управлении организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, в настоящее время Кыргызский научный центр репродукции человека (КНЦРЧ) проводит работу по разработке клинического руководства по бесплодию.

Причины бесплодия разнообразны и включают:

• трубно-перитонеальные факторы (воспалительные заболевания, спайки);

• гормональные нарушения (включая синдром поликистозных яичников);

• мужской фактор (патоспермия, азооспермия);

• иммунологические и идиопатические причины.

Для пар, которые мечтают о рождении своего биологического ребенка, доступны следующие вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ):

• экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

• внутриматочная инсеминация;

• донорство яйцеклеток и сперматозоидов;

• суррогатное материнство (в частных клиниках).

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Отмечается, что в настоящее время процедура ЭКО в государственных медицинских учреждениях не проводится. Однако планируются внедрение ВРТ после утверждения проекта приказа в КНЦРЧ и предварительная подготовка оборудования и нормативных документов.

Начало предоставления услуг ЭКО в государственных учреждениях запланировано на конец 2025 года.

Услуги ЭКО пока доступны только в частных клиниках, имеющих соответствующую лицензию. Стоимость процедуры составляет в среднем от 250 тысяч до 400 тысяч сомов в зависимости от программы и клиники, отметили в Минздраве.

По данным частных клиник, в республике ежегодно проводится около 500-700 циклов ЭКО. По сведениям Минздрава, количество потенциальных пользователей выше. Однако основными ограничивающими факторами являются высокая стоимость и отсутствие программ государственной поддержки.