Услуги ЭКО станут доступными в государственных медучреждениях

В Кыргызстане не ведется статистика по бесплодию супружеских пар. Об этом 24.kg сообщили в управлении организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, в настоящее время Кыргызский научный центр репродукции человека (КНЦРЧ) проводит работу по разработке клинического руководства по бесплодию.
Причины бесплодия разнообразны и включают:
• трубно-перитонеальные факторы (воспалительные заболевания, спайки);
• гормональные нарушения (включая синдром поликистозных яичников);
• мужской фактор (патоспермия, азооспермия);
• иммунологические и идиопатические причины.
Для пар, которые мечтают о рождении своего биологического ребенка, доступны следующие вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ):
• экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);
• внутриматочная инсеминация;
• донорство яйцеклеток и сперматозоидов;
• суррогатное материнство (в частных клиниках).
Отмечается, что в настоящее время процедура ЭКО в государственных медицинских учреждениях не проводится. Однако планируются внедрение ВРТ после утверждения проекта приказа в КНЦРЧ и предварительная подготовка оборудования и нормативных документов.
Начало предоставления услуг ЭКО в государственных учреждениях запланировано на конец 2025 года.
Услуги ЭКО пока доступны только в частных клиниках, имеющих соответствующую лицензию. Стоимость процедуры составляет в среднем от 250 тысяч до 400 тысяч сомов в зависимости от программы и клиники, отметили в Минздраве.
По данным частных клиник, в республике ежегодно проводится около 500-700 циклов ЭКО. По сведениям Минздрава, количество потенциальных пользователей выше. Однако основными ограничивающими факторами являются высокая стоимость и отсутствие программ государственной поддержки.