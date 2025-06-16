Кто формирует повестку в Центральной Азии? Рейтинг аналитиков и политологов

Аналитический портал Bugin.info опубликовал список ста экспертов из СНГ по Центральной Азии, чьи фамилии чаще других встречаются под комментариями о ситуации в регионе. Этот своеобразный рейтинг коллеги из Bugin.info составили на основании анализа 96 тысяч публикаций в СМИ, как русскоязычных, так и на языках стран Центральной Азии, пресс-релизов, Telegram-каналов в течение пяти лет.
Лидером рейтинга стал казахстанский политолог Досым Сатпаев. На втором месте — Аркадий Дубнов. Оба, как и многие другие эксперты, чьи имена находятся в списке Bugin.info регулярно появляются в материалах 24.kg.
В целом список выглядит так:
|№
|Политолог / аналитик
|≈ упоминаний
|1
|Досым Сатпаев
|1300
|2
|Аркадий Дубнов
|1250
|3
|Андрей Казанцев
|1200
|4
|Федор Лукьянов
|1150
|5
|Дмитрий Тренин
|1120
|6
|Александр Баунов
|1080
|7
|Александр Князев
|1050
|8
|Наргис Кассенова
|1020
|9
|Адиль Каукенов
|1000
|10
|Темур Умаров
|980
|11
|Рустам Бурнашев
|950
|12
|Станислав Притчин
|930
|13
|Андрей Грозин
|900
|14
|Сергей Абашин
|880
|15
|Диана Кудайбергенова
|850
|16
|Никита Мендкович
|830
|17
|Игорь Шестаков
|820
|18
|Парвиз Муллоджанов
|800
|19
|Фарход Толипов
|780
|20
|Бахтиер Эргашев
|760
|21
|Акрам Умаров
|740
|22
|Шерадил Бактыгулов
|730
|23
|Марс Сариев
|720
|24
|Наргиза Мураталиева
|710
|25
|Айжан Шаршенова
|680
|26
|Аждар Куртов
|660
|27
|Иван Сафранчук
|640
|28
|Василий Кашин
|620
|29
|Александр Скаков
|610
|30
|Владимир Евсеев
|600
|31
|Замир Каражанов
|590
|32
|Бакыт Бакетаев
|580
|33
|Дарья Рекеда
|570
|34
|Дмитрий Александров
|565
|35
|Бобур Сабиров
|530
|36
|Алексей Малашенко
|520
|37
|Нодирбек Нажимов
|520
|38
|Улугбек Хасанов
|510
|39
|Алишер Ильхамов
|505
|40
|Улугбек Турсунов
|500
|41
|Бакыт Бешимов
|490
|42
|Шайырбек Жалилов
|480
|43
|Токтогул Какчекеев
|470
|44
|Абдулло Рахнамо
|460
|45
|Таджиддин Давлатов
|450
|46
|Саодат Омониёва
|440
|47
|Муктар Дадабаев
|430
|48
|Бегенч Бекмуратов
|420
|49
|Шохрат Кадыров
|410
|50
|Ирина Звягельская
|400
|51
|Сергей Маркедонов
|390
|52
|Игорь Панкратенко
|380
|53
|Павел Фельдман
|370
|54
|Сабит Хакимжанов
|360
|55
|Берикбол Дукейев
|350
|56
|Эдуард Полетаев
|345
|57
|Зарема Шаукенова
|340
|58
|Жумабек Сарайбаев
|330
|59
|Марат Шибутов
|330
|60
|Эмиль Джураев
|330
|61
|Андрей Чеботарёв
|325
|62
|Зияратхон Хасанова
|320
|63
|Одил Гафаров
|310
|64
|Казбек Майгельдинов
|305
|65
|Камилжон Алиев
|300
|66
|Сергей Грецкий
|220
|67
|Виктор Котляров
|145
|68
|Асема Турсунбаева
|140
|69
|Елдос Сатыбеков
|135
|70
|Ербол Дастанулы
|130
|71
|Назым Жанасова
|125
|72
|Ольга Бочарова
|120
|73
|Камолиддин Раббимов
|120
|74
|Леонид Савин
|115
|75
|Санжар Валиев
|115
|76
|Садык Сафаев
|110
|77
|Алишер Хамидов
|110
|78
|Элдор Туляков
|105
|79
|Еркин Тукумов
|105
|80
|Умиджон Мажидов
|100
|81
|Дилмурод Юсупов
|100
|82
|Ташпулат Юлдашев
|95
|83
|Жапар Абдерахманов
|95
|84
|Анвар Назиров
|90
|85
|Касыбек Айдынов
|90
|86
|Дарья Сапрынская
|88
|87
|Мирзохид Рахимов
|85
|88
|Денис Борисов
|83
|89
|Сухроб Боронов
|80
|90
|Сергей Захаров
|75
|91
|Аскар Нурша
|75
|92
|Ержан Салтыбаев
|72
|93
|Шавкат Джамалов
|70
|94
|Динисса Дуванова
|70
|95
|Андрей Кортунов
|68
|96
|Бахром Абдухалилов
|65
|97
|Назира Давутова
|60
|98
|Жанара Ахмет
|60
|99
|Талгат Калиев
|55
|100
|Владимир Парамонов
|50
Bugin.info называет этих 100 экспертов «тяжелой артиллерией» публичной дискуссии. Им звонят и просят прокомментировать происходящее как журналисты, так и пресс-службы государственных органов.
Отбор происходил следующим образом:
1. Коридор времени: январь 2020 — май 2025.
2. География и гражданство: только СНГ (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Молдова).
3. Медийный фильтр: фамилия + кластеры ключевых слов Central Asia/Центральная Азия в заголовке или первых 250 символах.
4. Дедупликация: агрегаторы пресс-релизов и сетевые зеркала (например «РИА» → «РИА Новости Казахстан») сверялись по уникальному news_id; дубль вычитался.
5. Порог входа: ≥ 45 уникальных попаданий за 60 месяцев (≈ 0,8 упоминания в месяц).
Исследование Bugin.info показало:
- Национальное ТВ остается основным источником новостей для 56 процентов жителей Центральной Азии, но среди группы 18-24 лет телесмотрение падает до 39 процентов.
- Социальные сети уже догоняют телевидение (50 процентов регулярного использования).
Что это значит:• Для аудитории 55+ традиционные телеканалы все еще доминируют: объем их ежедневного охвата и доверия остается выше, чем у любой когорты экспертов.
• Для аудитории 18-34 «суммарный голос» ста политологов, который циркулирует через Telegram, YouTube-подкасты и онлайн-СМИ, уже сопоставим, а иногда и превышает влияние вечерних теленовостей. Их комментарии часто становятся отправной точкой для коротких Reels/TikTok, которые набирают сотни тысяч просмотров.
• Тренд: падение линейного телесмотрения в городах + рост мобильного интернета (Penetration 4G > 88 процентов в Казахстане, 72 процента в Узбекистане) означает, что к 2027 году именно экспертные колонки и разговорные форматы («разборы» на YouTube) могут выйти на первое место по формированию мнений у молодой и экономически активной части населения.