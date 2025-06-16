Кто формирует повестку в Центральной Азии? Рейтинг аналитиков и политологов

Аналитический портал Bugin.info опубликовал список ста экспертов из СНГ по Центральной Азии, чьи фамилии чаще других встречаются под комментариями о ситуации в регионе. Этот своеобразный рейтинг коллеги из Bugin.info составили на основании анализа 96 тысяч публикаций в СМИ, как русскоязычных, так и на языках стран Центральной Азии, пресс-релизов, Telegram-каналов в течение пяти лет.

Лидером рейтинга стал казахстанский политолог Досым Сатпаев. На втором месте — Аркадий Дубнов. Оба, как и многие другие эксперты, чьи имена находятся в списке Bugin.info регулярно появляются в материалах 24.kg.

В целом список выглядит так:

№ Политолог / аналитик ≈ упоминаний 1 Досым Сатпаев 1300 2 Аркадий Дубнов 1250 3 Андрей Казанцев 1200 4 Федор Лукьянов 1150 5 Дмитрий Тренин 1120 6 Александр Баунов 1080 7 Александр Князев 1050 8 Наргис Кассенова 1020 9 Адиль Каукенов 1000 10 Темур Умаров 980 11 Рустам Бурнашев 950 12 Станислав Притчин 930 13 Андрей Грозин 900 14 Сергей Абашин 880 15 Диана Кудайбергенова 850 16 Никита Мендкович 830 17 Игорь Шестаков 820 18 Парвиз Муллоджанов 800 19 Фарход Толипов 780 20 Бахтиер Эргашев 760 21 Акрам Умаров 740 22 Шерадил Бактыгулов 730 23 Марс Сариев 720 24 Наргиза Мураталиева 710 25 Айжан Шаршенова 680 26 Аждар Куртов 660 27 Иван Сафранчук 640 28 Василий Кашин 620 29 Александр Скаков 610 30 Владимир Евсеев 600 31 Замир Каражанов 590 32 Бакыт Бакетаев 580 33 Дарья Рекеда 570 34 Дмитрий Александров 565 35 Бобур Сабиров 530 36 Алексей Малашенко 520 37 Нодирбек Нажимов 520 38 Улугбек Хасанов 510 39 Алишер Ильхамов 505 40 Улугбек Турсунов 500 41 Бакыт Бешимов 490 42 Шайырбек Жалилов 480 43 Токтогул Какчекеев 470 44 Абдулло Рахнамо 460 45 Таджиддин Давлатов 450 46 Саодат Омониёва 440 47 Муктар Дадабаев 430 48 Бегенч Бекмуратов 420 49 Шохрат Кадыров 410 50 Ирина Звягельская 400 51 Сергей Маркедонов 390 52 Игорь Панкратенко 380 53 Павел Фельдман 370 54 Сабит Хакимжанов 360 55 Берикбол Дукейев 350 56 Эдуард Полетаев 345 57 Зарема Шаукенова 340 58 Жумабек Сарайбаев 330 59 Марат Шибутов 330 60 Эмиль Джураев 330 61 Андрей Чеботарёв 325 62 Зияратхон Хасанова 320 63 Одил Гафаров 310 64 Казбек Майгельдинов 305 65 Камилжон Алиев 300 66 Сергей Грецкий 220 67 Виктор Котляров 145 68 Асема Турсунбаева 140 69 Елдос Сатыбеков 135 70 Ербол Дастанулы 130 71 Назым Жанасова 125 72 Ольга Бочарова 120 73 Камолиддин Раббимов 120 74 Леонид Савин 115 75 Санжар Валиев 115 76 Садык Сафаев 110 77 Алишер Хамидов 110 78 Элдор Туляков 105 79 Еркин Тукумов 105 80 Умиджон Мажидов 100 81 Дилмурод Юсупов 100 82 Ташпулат Юлдашев 95 83 Жапар Абдерахманов 95 84 Анвар Назиров 90 85 Касыбек Айдынов 90 86 Дарья Сапрынская 88 87 Мирзохид Рахимов 85 88 Денис Борисов 83 89 Сухроб Боронов 80 90 Сергей Захаров 75 91 Аскар Нурша 75 92 Ержан Салтыбаев 72 93 Шавкат Джамалов 70 94 Динисса Дуванова 70 95 Андрей Кортунов 68 96 Бахром Абдухалилов 65 97 Назира Давутова 60 98 Жанара Ахмет 60 99 Талгат Калиев 55 100 Владимир Парамонов 50



Bugin.info называет этих 100 экспертов «тяжелой артиллерией» публичной дискуссии. Им звонят и просят прокомментировать происходящее как журналисты, так и пресс-службы государственных органов.

Отбор происходил следующим образом:

1. Коридор времени: январь 2020 — май 2025.

2. География и гражданство: только СНГ (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Молдова).

3. Медийный фильтр: фамилия + кластеры ключевых слов Central Asia/Центральная Азия в заголовке или первых 250 символах.

4. Дедупликация: агрегаторы пресс-релизов и сетевые зеркала (например «РИА» → «РИА Новости Казахстан») сверялись по уникальному news_id; дубль вычитался.

5. Порог входа: ≥ 45 уникальных попаданий за 60 месяцев (≈ 0,8 упоминания в месяц).

Исследование Bugin.info показало:

Национальное ТВ остается основным источником новостей для 56 процентов жителей Центральной Азии, но среди группы 18-24 лет телесмотрение падает до 39 процентов.

остается основным источником новостей для 56 процентов жителей Центральной Азии, но среди группы 18-24 лет телесмотрение падает до 39 процентов. Социальные сети уже догоняют телевидение (50 процентов регулярного использования).

Что это значит:

традиционные телеканалы все еще доминируют: объем их ежедневного охвата и доверия остается выше, чем у любой когорты экспертов.

• Для аудитории 18-34 «суммарный голос» ста политологов, который циркулирует через Telegram, YouTube-подкасты и онлайн-СМИ, уже сопоставим, а иногда и превышает влияние вечерних теленовостей. Их комментарии часто становятся отправной точкой для коротких Reels/TikTok, которые набирают сотни тысяч просмотров.

• Тренд: падение линейного телесмотрения в городах + рост мобильного интернета (Penetration 4G > 88 процентов в Казахстане, 72 процента в Узбекистане) означает, что к 2027 году именно экспертные колонки и разговорные форматы («разборы» на YouTube) могут выйти на первое место по формированию мнений у молодой и экономически активной части населения.