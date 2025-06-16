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Общество

Кто формирует повестку в Центральной Азии? Рейтинг аналитиков и политологов

Аналитический портал Bugin.info опубликовал список ста экспертов из СНГ по Центральной Азии, чьи фамилии чаще других встречаются под комментариями о ситуации в регионе. Этот своеобразный рейтинг коллеги из Bugin.info составили на основании анализа 96 тысяч публикаций в СМИ, как русскоязычных, так и на языках стран Центральной Азии, пресс-релизов, Telegram-каналов в течение пяти лет.
Лидером рейтинга стал казахстанский политолог Досым Сатпаев. На втором месте — Аркадий Дубнов. Оба, как и многие другие эксперты, чьи имена находятся в списке Bugin.info регулярно появляются в материалах 24.kg.

В целом список выглядит так:

Политолог / аналитик≈ упоминаний
1 Досым Сатпаев 1300
2 Аркадий Дубнов 1250
3 Андрей Казанцев 1200
4 Федор Лукьянов 1150
5 Дмитрий Тренин 1120
6 Александр Баунов 1080
7 Александр Князев 1050
8 Наргис Кассенова 1020
9 Адиль Каукенов 1000
10 Темур Умаров 980
11 Рустам Бурнашев 950
12 Станислав Притчин 930
13 Андрей Грозин 900
14 Сергей Абашин 880
15 Диана Кудайбергенова 850
16 Никита Мендкович 830
17 Игорь Шестаков 820
18 Парвиз Муллоджанов 800
19 Фарход Толипов 780
20 Бахтиер Эргашев 760
21 Акрам Умаров 740
22 Шерадил Бактыгулов 730
23 Марс Сариев 720
24 Наргиза Мураталиева 710
25 Айжан Шаршенова 680
26 Аждар Куртов 660
27 Иван Сафранчук 640
28 Василий Кашин 620
29 Александр Скаков 610
30 Владимир Евсеев 600
31 Замир Каражанов 590
32 Бакыт Бакетаев 580
33 Дарья Рекеда 570
34 Дмитрий Александров 565
35 Бобур Сабиров 530
36 Алексей Малашенко 520
37 Нодирбек Нажимов 520
38 Улугбек Хасанов 510
39 Алишер Ильхамов 505
40 Улугбек Турсунов 500
41 Бакыт Бешимов 490
42 Шайырбек Жалилов 480
43 Токтогул Какчекеев 470
44 Абдулло Рахнамо 460
45 Таджиддин Давлатов 450
46 Саодат Омониёва 440
47 Муктар Дадабаев 430
48 Бегенч Бекмуратов 420
49 Шохрат Кадыров 410
50 Ирина Звягельская 400
51 Сергей Маркедонов 390
52 Игорь Панкратенко 380
53 Павел Фельдман 370
54 Сабит Хакимжанов 360
55 Берикбол Дукейев 350
56 Эдуард Полетаев 345
57 Зарема Шаукенова 340
58 Жумабек Сарайбаев 330
59 Марат Шибутов 330
60 Эмиль Джураев 330
61 Андрей Чеботарёв 325
62 Зияратхон Хасанова 320
63 Одил Гафаров 310
64 Казбек Майгельдинов 305
65 Камилжон Алиев 300
66 Сергей Грецкий 220
67 Виктор Котляров 145
68 Асема Турсунбаева 140
69 Елдос Сатыбеков 135
70 Ербол Дастанулы 130
71 Назым Жанасова 125
72 Ольга Бочарова 120
73 Камолиддин Раббимов 120
74 Леонид Савин 115
75 Санжар Валиев 115
76 Садык Сафаев 110
77 Алишер Хамидов 110
78 Элдор Туляков 105
79 Еркин Тукумов 105
80 Умиджон Мажидов 100
81 Дилмурод Юсупов 100
82 Ташпулат Юлдашев 95
83 Жапар Абдерахманов 95
84 Анвар Назиров 90
85 Касыбек Айдынов 90
86 Дарья Сапрынская 88
87 Мирзохид Рахимов 85
88 Денис Борисов 83
89 Сухроб Боронов 80
90 Сергей Захаров 75
91 Аскар Нурша 75
92 Ержан Салтыбаев 72
93 Шавкат Джамалов 70
94 Динисса Дуванова 70
95 Андрей Кортунов 68
96 Бахром Абдухалилов 65
97 Назира Давутова 60
98 Жанара Ахмет 60
99 Талгат Калиев 55
100 Владимир Парамонов 50


Bugin.info называет этих 100 экспертов «тяжелой артиллерией» публичной дискуссии. Им звонят и просят прокомментировать происходящее как журналисты, так и пресс-службы государственных органов.

Отбор происходил следующим образом:

1. Коридор времени: январь 2020 — май 2025.

2. География и гражданство: только СНГ (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Молдова).

3. Медийный фильтр: фамилия + кластеры ключевых слов Central Asia/Центральная Азия в заголовке или первых 250 символах.

4. Дедупликация: агрегаторы пресс-релизов и сетевые зеркала (например «РИА» → «РИА Новости Казахстан») сверялись по уникальному news_id; дубль вычитался.

5. Порог входа: ≥ 45 уникальных попаданий за 60 месяцев (≈ 0,8 упоминания в месяц).

Исследование Bugin.info показало:

  • Национальное ТВ остается основным источником новостей для 56 процентов жителей Центральной Азии, но среди группы 18-24 лет телесмотрение падает до 39 процентов.
  • Социальные сети уже догоняют телевидение (50 процентов регулярного использования). 

Что это значит:

Для аудитории 55+ традиционные телеканалы все еще доминируют: объем их ежедневного охвата и доверия остается выше, чем у любой когорты экспертов.

Для аудитории 18-34 «суммарный голос» ста политологов, который циркулирует через Telegram, YouTube-подкасты и онлайн-СМИ, уже сопоставим, а иногда и превышает влияние вечерних теленовостей. Их комментарии часто становятся отправной точкой для коротких Reels/TikTok, которые набирают сотни тысяч просмотров.

• Тренд: падение линейного телесмотрения в городах + рост мобильного интернета (Penetration 4G > 88 процентов в Казахстане, 72 процента в Узбекистане) означает, что к 2027 году именно экспертные колонки и разговорные форматы («разборы» на YouTube) могут выйти на первое место по формированию мнений у молодой и экономически активной части населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332782/
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