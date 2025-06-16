За отказ в регистрации граждан, арендующих жилье, владельцев будут штрафовать

Министерство цифрового развития и инновационных технологий инициирует поправки в Кодекс о правонарушениях. Цель соответствующего законопроекта — обеспечение соблюдения установленных сроков регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания, а также повышение эффективности контроля за внутренней миграцией населения. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, в Кыргызстане действует система регистрационного учета граждан по месту жительства и месту пребывания, которая включает в себя постоянную и временную регистрацию. Уполномоченный государственный орган в сфере регистрации населения осуществляет их учет на основании предоставленных данных о фактическом месте проживания.

Согласно действующему законодательству, каждый гражданин обязан иметь либо постоянную, либо временную регистрацию. Однако в настоящее время на территории страны имеется значительное число лиц, фактически проживающих вне зарегистрированного места жительства или пребывания, отмечают в Минцифры.

При этом Кодекс о правонарушениях не содержит норм, устанавливающих ответственность за нарушение порядка или сроков регистрации граждан. По мнению чиновников, это приводит к отсутствию действенных механизмов контроля в данной сфере.

Государственное учреждение «Кызмат» при обращении граждан осуществляет регистрационный учет по месту жительства и месту пребывания в автоматизированной информационной системе «Адресно-справочное бюро». Также регистрация граждан по месту жительства и месту пребывания может быть осуществлена в формате онлайн посредством государственного портала электронных услуг либо мобильного приложения «Тундук».

По сведениям ведомства, на конец 2024 года более 263 тысяч кыргызстанцев оставались без регистрационного учета.

Регистрационный учет необходим для регулирования процессов внутренней миграции, в том числе в формате онлайн. Регистрационный учет — фиксация в установленном порядке подведомственным подразделением сведений о месте жительства гражданина КР или о его месте пребывания на территории государства и включает в себя регистрацию по месту жительства и по месту пребывания.

В Минцифры напомниили, что в соответствии со статьей 9 Закона «О внутренней миграции» каждый гражданин Кыргызстана обязан зарегистрироваться по месту жительства и месту пребывания в пределах республики. Это требование направлено на обеспечение государством необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, исполнение ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом, а также регулирование внутренней миграции.

Согласно правилам, гражданин при изменении места жительства обязан в течение 10 календарных дней обратиться в территориальное подразделение по новому месту жительства в письменной форме или подать электронное заявление на регистрационный учет через государственный портал электронных услуг либо мобильное приложение «Тундук».

Гражданин КР, прибывший к месту временного проживания в жилое помещение, не являющееся его местом жительства, на срок свыше 45 календарных дней, обязан не позднее 10 рабочих дней со дня прибытия обратиться в территориальное подразделение или подать электронное заявление на регистрационный учет через государственный портал электронных услуг или посредством мобильного приложения «Тундук».

«Несмотря на установленные требования, на практике граждане часто не выполняют обязанности по регистрации, что связано с отсутствием норм, регулирующих ответственность за их несоблюдение. В результате государственные органы не располагают актуальными сведениями о них, что затрудняет планирование и предоставление социальных услуг, усложняет контроль за внутренней миграцией», — говорится в справке-обосновании.

Для полноценного осуществления регистрационного учета и систематизации данных в автоматизированных информационных системах ГУ «Кызмат» необходимо предусмотреть введение штрафных санкций. Минцифры

В этой связи предлагается внести дополнения в Кодекс о правонарушениях, установив в статьях 400-1 ответственность за нарушение сроков регистрации по месту жительства свыше 10 календарных дней, а также по месту пребывания свыше 45 календарных дней, но не позднее 10 рабочих дней со дня прибытия.

Ведомство также предлагает предусмотреть ответственность для лиц, предоставляющих гражданам жилое помещение для проживания, но не соблюдающих требования регистрационного учета. Несоблюдение собственником жилого помещения правил регистрационного учета может способствовать затруднению контроля за внутренней миграцией в пределах КР, пояснили инициаторы.

Собственники жилого помещения зачастую отказывают в регистрации гражданам, чтобы избежать оплаты коммунальных услуг, поскольку в настоящее время отсутствует ответственность за нарушение правил регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания.

Это приводит к отсутствию регистрации граждан и создает дополнительные сложности для государственных органов и органов местного самоуправления в ведении учета населения. Для устранения данной проблемы необходимо ввести норму ответственности для собственников за отказ в регистрации граждан, проживающих фактически в указанном помещении.

Кроме того, на сегодня мэрии крупных городов, таких как Бишкек и Ош, сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с уклонением граждан от уплаты коммунальных услуг. Из-за отсутствия регистрации по месту жительства и месту пребывания значительное число граждан избегает оплаты вывоза твердых бытовых отходов (МП «Тазалык»), потребления горячей и холодной воды, особенно в домах, где отсутствуют счетчики. Это приводит к неравномерной нагрузке на системы коммунального хозяйства, росту задолженности и несправедливому перераспределению расходов среди зарегистрированных жильцов.

Минцифры предлагает за подобные нарушения наказывать штрафными санкциями: