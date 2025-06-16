Ремонт дорог. В Бишкеке для проезда открывают участок бульвара Молодой Гвардии

Сегодня в Бишкеке для проезда открывают один из участков бульвара Молодой Гвардии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что проезд возобновляется на отрезке от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу с восточной стороны.

Кроме того, для движения транспорта открывается участок улицы Медерова от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. Здесь также продолжат работы по приведению в порядок остановочных комплексов, освещения, ирригационной системы, которые будут выполняться в рамках капитального ремонта дорог.

Пока остаются закрытыми участки улицы Медерова от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Панфилова и бульвара Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Чуй с восточной стороны.