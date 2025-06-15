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Общество

В детсадах проведут апробацию мониторинга готовности пятилеток к обучению

Министерство просвещения собрало специалистов районных и городских отделов образования, руководителей, методистов и воспитателей из 15 детских садов города Бишкек и Сокулукского района для подготовки к проведению апробации и адаптации инструмента внешнего мониторинга готовности детей 5–6 лет к обучению в начальной школе.

В пилотных организациях дошкольного образования с июня по август будут апробированы индикаторы и критерии, подлежащие адаптации в рамках внедряемого инструмента, которые проводятся департаментом развития качества образования.

Инструменты мониторинга основаны на международных подходах и ориентированы на получение объективной информации о состоянии качества образования в дошкольной сфере.

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332745/
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