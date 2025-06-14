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Общество

Кыргызстан занял 47-е место в мире по количеству заявлений на шенгенскую визу

Кыргызстан занял 47-е место в глобальном рейтинге по количеству заявлений, поданных на получение шенгенской визы в 2024 году. Данный рейтинг был составлен SchengenVisaInfo.

Как отмечается, за прошлый год жители страны подали 28 тысяч 61 заявление, что на 3,31 процента больше по сравнению с 2023 годом. Это составляет 0,24 процента от общего количества заявлений, поданных по всему миру.

По количеству заявлений на шенгенскую визу среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан — 16-е место и 179 тысяч 446 заявлений. Граждане Узбекистана подали 58 тысяч 691 заявление, Туркменистана — 7 тысяч 831, Таджикистана — 4 тысячи 19.

Больше всего заявлений кыргызстанцы подали на визу в Германию — 13 тысяч 985.

За ней следуют Венгрия (10 тысяч 502) и Швейцария (3 тысячи 574 заявления).

Согласно опубликованном данным, страны Шенгенского соглашения отклонили 4 тысячи 5 заявлений на получение визы из Кыргызстана, что составило 14,27 процента от общего числа поданных заявлений. Показатель отказов на тысячу жителей Кыргызстана составил 0,61 процента.

По данным за 2024 год, жителям Кыргызстана было выдано 24 тысячи 32 шенгенские визы.

Самый высокий коэффициент одобрения заявок на визу показала Германия — 91,45 процента. Она же выдала наибольшее количество виз — 12 тысяч 789. Таким образом, Германия стала самой «доступной» страной Шенгенской зоны для кыргызстанцев.

Самой «труднодоступной» страной Шенгена для кыргызстанцев стала Швейцария — 72,24 процента заявок на визу были отклонены.

В целом, как отмечают авторы рейтинга, в 2024 году уровень отказов в шенгенской визе для жителей Кыргызстана снизился на 9 процентов по сравнению с 2023-м.

В общей сложности в 2024 году кыргызстанцы потратили 2 миллиона 244 тысячи 880 евро на подачу заявлений на шенгенскую визу. Из них 320 тысяч 400 евро потрачены впустую на визовые заявления, по которым был получен отказ.

В совокупности, с 2014 по 2024 год Европейский союз получил от заявителей из Кыргызстана 12 миллионов 903 тысячи 440 евро.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332726/
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